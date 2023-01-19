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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне – для Европы невозможно. Подробности...

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
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Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку
    		   19 января 2023, 12:00
    Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели?

    Судя по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пока что «юбилейный» пакет антироссийских санкций находится лишь на начальной стадии согласования и данных о его содержании нет. Пополнение черного списка физических лиц и юридических лиц представляется чем-то неизбежным, но в остальном эксперты могут лишь предполагать характер грядущих ограничений.

    «В пакете может быть расширение блокирующих санкций и перечня товаров для экспортного контроля. Да, ключевые позиции (такие как электроника, средства навигации, станки) уже под запретом, однако могут найти какие-то новые наименования», – заявил газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

    Также, по его словам, вероятно появление «потолка по нефтепродуктам». «С 5 февраля в ЕС начинает действовать эмбарго на покупку российских нефтепродуктов, однако потолка цен для продажи этих нефтепродуктов третьим странам еще нет. И если он появится, у России могут быть проблемы. Шоком для рынка данный потолок, конечно, не станет, однако перебрасывать российские нефтепродукты на рынки третьих стран, как мы это сделали с нефтью, будет сложнее. Ведь в Азии есть своя нефтепереработка», – говорит эксперт.  

    Ранее в прессу утекли некоторые официальные предложения, исходящие из Польши и Прибалтики. В списке их инициатив можно увидеть запреты в отношении российских СМИ, отрезание новых российских банков от системы SWIFT, пополнение списка запрещенных к поставке в Россию товаров двойного назначения. Но есть и любопытные новшества.

    Например, запрет на торговлю в ЕС российскими бриллиантами и санкции против Росатома.

    Однако предложения эти не только любопытны, но и сомнительны. «Запрет на покупку российских бриллиантов не создаст новой реальности. Компания АЛРОСА уже под санкциями США. Многие компании ЕС соблюдают американские санкции», – говорит Иван Тимофеев.

    Что же касается Росатома, компания участвует в большом проекте на территории Венгрии, и Будапешт не готов отказываться от этого сотрудничества по причинам как экономическим, так и политическим.

    Недавно в стране провели опрос, и выяснилось, что в большинстве своем венгры против продолжения санкционной войны. Как минимум в силу того, что она не может достичь своих целей и выглядит пустой тратой средств.

    «Если мы проанализируем воздействие санкций, то поймем, что они не оправдали наших ожиданий, – объясняет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. – Какие были ожидания в начале марта, конце февраля, когда мы обсуждали первый пакет санкций? Что они поставят экономику России на колени, и в результате война будет скоро остановлена. Однако российская экономика определенно не стоит на коленях. У нас могут быть разные оценки того, насколько плоха ситуация в России, но она не стоит на коленях, и война не подходит к концу. И экономика Европы страдает от санкций больше, чем экономика России».

    Поэтому, делает вывод Сийярто, санкционную войну пора сворачивать. Или, по крайней мере, не вводить против России новых санкций.

    Казалось бы, его логика неоспорима. Хотя санкции, безусловно, вредят и России – и со временем этот вред может увеличиваться.

    «Влияние санкций на российскую экономику будет аккумулироваться. С одной стороны, экономика к ним приспосабливается. С другой стороны, эффект от некоторых санкций проявится не сейчас, а, условно, через год. Например, когда скажется отказ Европы поставлять комплектующие к какому-либо оборудованию, – говорит Иван Тимофеев. – Однако все ключевые санкции введены в прошлом году и новые погоды не сделают.

    Можно, условно говоря, запретить поставлять в Россию газировку и шоколад, но мы сами в состоянии производить такие товары».

    Тогда в чем смысл новых пакетов? Он в геополитике, в отчетности и в подготовке к будущим переговорам. С геополитической точки зрения все очень просто – Европа реализует интересы Соединенных Штатов.

    «Американцы требуют от европейцев новых санкций, но сами вводят новые меры достаточно аккуратно. Задача состоит в том, чтобы надолго и надежно нарушить связи России с европейскими странами. И это даже важнее, чем просто нанести ущерб России, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Американцы пытаются столкнуть Европу с Россией и извлечь из этого максимум. Приблизительно так же, как делали это в период Второй мировой, но при этом сохраняя за собой роль арбитра и способность притормозить конфликт, если это будет необходимо».

    Фактически происходит «обезжиривание» Европы при полном попустительстве европейского руководства, зависимого от США. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала этот вопрос на примере Германии.

    «В Европе, конечно, есть элиты. Но думаю, что они не играют уже большой роли в принятии принципиальных решений, хотя могут решать на коммуникативном базисе второстепенные вопросы, касающиеся их собственных финансов», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Если европейские элиты не могут прекратить санкционную войну, у них остается два варианта: либо признаться в собственном бессилии и уйти в отставку, либо продолжать излучать уверенность в том, что они выбрали правильный путь, а значит, и вводить новые пакеты вне зависимости от их действенности.

    «Надо понимать, что у продолжения санкционной войны есть не только сущностный, но и символический смысл. Новые пакеты – это своего рода отчетность перед избирателями, европейские политики показывают, что они что-то делают. Поэтому санкционная машина не может просто так взять и остановиться. По крайней мере до тех пор, пока конфликт между Россией и Западом будет продолжаться», – говорит Иван Тимофеев.

    Кроме того, санкционные пакеты можно рассматривать как своего рода предмет для торга на неизбежных в будущем переговорах по нормализации российско-западных отношений.

    «Пакеты санкций нужны не столько для того, чтобы ввести новые санкции, а для того, чтобы не вводить все сразу, – говорит Офицеров-Бельский. – Поэтапное введение удобно тем, что можно будет так же поэтапно отматывать назад».

    Причем отматывать в обратном порядке: сначала отменять менее существенные, а потом более существенные.

    Так себе, конечно, предмет для торга. В России не доверяют Брюсселю и убеждены в том, что сегодня Европа санкции отменит, а завтра их запросто снова введет. Однако других предметов у ЕС на сегодня нет. 

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