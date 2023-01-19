Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» – десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» – Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели?

Судя по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пока что «юбилейный» пакет антироссийских санкций находится лишь на начальной стадии согласования и данных о его содержании нет. Пополнение черного списка физических лиц и юридических лиц представляется чем-то неизбежным, но в остальном эксперты могут лишь предполагать характер грядущих ограничений.

«В пакете может быть расширение блокирующих санкций и перечня товаров для экспортного контроля. Да, ключевые позиции (такие как электроника, средства навигации, станки) уже под запретом, однако могут найти какие-то новые наименования», – заявил газете ВЗГЛЯД программный директор РСМД Иван Тимофеев.

Также, по его словам, вероятно появление «потолка по нефтепродуктам». «С 5 февраля в ЕС начинает действовать эмбарго на покупку российских нефтепродуктов, однако потолка цен для продажи этих нефтепродуктов третьим странам еще нет. И если он появится, у России могут быть проблемы. Шоком для рынка данный потолок, конечно, не станет, однако перебрасывать российские нефтепродукты на рынки третьих стран, как мы это сделали с нефтью, будет сложнее. Ведь в Азии есть своя нефтепереработка», – говорит эксперт.

Ранее в прессу утекли некоторые официальные предложения, исходящие из Польши и Прибалтики. В списке их инициатив можно увидеть запреты в отношении российских СМИ, отрезание новых российских банков от системы SWIFT, пополнение списка запрещенных к поставке в Россию товаров двойного назначения. Но есть и любопытные новшества.

Например, запрет на торговлю в ЕС российскими бриллиантами и санкции против Росатома.

Однако предложения эти не только любопытны, но и сомнительны. «Запрет на покупку российских бриллиантов не создаст новой реальности. Компания АЛРОСА уже под санкциями США. Многие компании ЕС соблюдают американские санкции», – говорит Иван Тимофеев.

Что же касается Росатома, компания участвует в большом проекте на территории Венгрии, и Будапешт не готов отказываться от этого сотрудничества по причинам как экономическим, так и политическим.

Недавно в стране провели опрос, и выяснилось, что в большинстве своем венгры против продолжения санкционной войны. Как минимум в силу того, что она не может достичь своих целей и выглядит пустой тратой средств.

«Если мы проанализируем воздействие санкций, то поймем, что они не оправдали наших ожиданий, – объясняет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. – Какие были ожидания в начале марта, конце февраля, когда мы обсуждали первый пакет санкций? Что они поставят экономику России на колени, и в результате война будет скоро остановлена. Однако российская экономика определенно не стоит на коленях. У нас могут быть разные оценки того, насколько плоха ситуация в России, но она не стоит на коленях, и война не подходит к концу. И экономика Европы страдает от санкций больше, чем экономика России».

Поэтому, делает вывод Сийярто, санкционную войну пора сворачивать. Или, по крайней мере, не вводить против России новых санкций.

Казалось бы, его логика неоспорима. Хотя санкции, безусловно, вредят и России – и со временем этот вред может увеличиваться.

«Влияние санкций на российскую экономику будет аккумулироваться. С одной стороны, экономика к ним приспосабливается. С другой стороны, эффект от некоторых санкций проявится не сейчас, а, условно, через год. Например, когда скажется отказ Европы поставлять комплектующие к какому-либо оборудованию, – говорит Иван Тимофеев. – Однако все ключевые санкции введены в прошлом году и новые погоды не сделают.

Можно, условно говоря, запретить поставлять в Россию газировку и шоколад, но мы сами в состоянии производить такие товары».

Тогда в чем смысл новых пакетов? Он в геополитике, в отчетности и в подготовке к будущим переговорам. С геополитической точки зрения все очень просто – Европа реализует интересы Соединенных Штатов.

«Американцы требуют от европейцев новых санкций, но сами вводят новые меры достаточно аккуратно. Задача состоит в том, чтобы надолго и надежно нарушить связи России с европейскими странами. И это даже важнее, чем просто нанести ущерб России, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Американцы пытаются столкнуть Европу с Россией и извлечь из этого максимум. Приблизительно так же, как делали это в период Второй мировой, но при этом сохраняя за собой роль арбитра и способность притормозить конфликт, если это будет необходимо».

Фактически происходит «обезжиривание» Европы при полном попустительстве европейского руководства, зависимого от США. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала этот вопрос на примере Германии.

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«В Европе, конечно, есть элиты. Но думаю, что они не играют уже большой роли в принятии принципиальных решений, хотя могут решать на коммуникативном базисе второстепенные вопросы, касающиеся их собственных финансов», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Если европейские элиты не могут прекратить санкционную войну, у них остается два варианта: либо признаться в собственном бессилии и уйти в отставку, либо продолжать излучать уверенность в том, что они выбрали правильный путь, а значит, и вводить новые пакеты вне зависимости от их действенности.

«Надо понимать, что у продолжения санкционной войны есть не только сущностный, но и символический смысл. Новые пакеты – это своего рода отчетность перед избирателями, европейские политики показывают, что они что-то делают. Поэтому санкционная машина не может просто так взять и остановиться. По крайней мере до тех пор, пока конфликт между Россией и Западом будет продолжаться», – говорит Иван Тимофеев.

Кроме того, санкционные пакеты можно рассматривать как своего рода предмет для торга на неизбежных в будущем переговорах по нормализации российско-западных отношений.

«Пакеты санкций нужны не столько для того, чтобы ввести новые санкции, а для того, чтобы не вводить все сразу, – говорит Офицеров-Бельский. – Поэтапное введение удобно тем, что можно будет так же поэтапно отматывать назад».

Причем отматывать в обратном порядке: сначала отменять менее существенные, а потом более существенные.

Так себе, конечно, предмет для торга. В России не доверяют Брюсселю и убеждены в том, что сегодня Европа санкции отменит, а завтра их запросто снова введет. Однако других предметов у ЕС на сегодня нет.

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