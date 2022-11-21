Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

Польский злотый стремительно обесценивается Zuma/ТАСС
Одна из самых антироссийски настроенных стран Европы – Польша – внезапно столкнулась с поистине катастрофической инфляцией. Цены на продукты растут каждый день, даже польские заключенные должны оплачивать электричество, граждане Польши бегут из своей страны. А все потому, что польское правительство совершило ряд серьезных ошибок.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо. Подробности...

Жить государству в кредит можно, но не очень счастливо и недолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Цифры, опубликованные Министерством финансов, внушают оптимизм. Если планы монетарных властей будут исполнены, то за судьбу государственных финансов можно не особо волноваться. Подробности...

Сентябрь изменил многое

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В сложные времена уныние – это страшный внутренний враг, и с ним надо бороться. Очень важно дать себе ответ на вопрос: «Ради чего все это, почему конкретно ты должен сносить лишения, с ней связанные?» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Затея с ограничением цен на нефть и газ из России уверенно движется к провалу

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		21 ноября 2022, 11:58

    Некоторое затишье на украинских фронтах с лихвой компенсируется скрытой борьбой за передел энергетических рынков. Конец ноября – начало декабря – это время, на которое назначено генеральное сражение. Основная борьба проходит внутри коалиции потребителей, требующих установления ограничений цен на российские и иные энергоресурсы.

    Проблема заключается в разном понимании целей таких ограничений в формате Евросоюза и G7, а также в отсутствии необходимой поддержки этих стран со стороны лидеров мирового экономического тренда – Китая и Индии. Так, в формате G7, куда входят главные оппоненты России – США и Великобритания – преобладают политические цели, а именно: сократить доходы России от поставок углеводородов на внешние рынки, снизив тем самым и военный потенциал. Замещение России на традиционных рынках дружественными нефтью и газом, в частности американским СПГ – приятное дополнение к обязательной программе.

    При этом и для Лондона, и для Вашингтона проблема дефицита энергоресурсов значительно менее актуальна, чем, скажем, для континентальных держав – Германии или Франции. Великобритания может получать газ напрямую из Норвегии. При этом уже почти три года не будучи членом ЕС, страна может не проявлять особой солидарности в помощи бывшим соседям по коммуналке, если те столкнутся с жесточайшим дефицитом. Да и США, пусть даже увлеченные зеленой повесткой, всё же располагают значительными возможностями по увеличению собственной добычи сланцевых нефти и газа.

    У Евросоюза в этом смысле картина сильно отличается. Он фактически борется за выживание собственной промышленности, для которой важен не столько источник происхождения энергетического сырья, сколько его цена, которая ложится в себестоимость производимой продукции и влияет на ее конкурентоспособность на мировых рынках. По этой причине такие страны, как Греция, Бельгия, Италия и даже Германия, если и выступают за ограничения, то для всего объема импортируемых энергоресурсов, а не только российских. Под такие ограничения очевидным образом попадают Норвегия, страны Ближнего Востока и Северной Африки, не испытывающие особого энтузиазма по этому поводу.

    Как известно, ни Китай, ни Индия не выразили желания присоединиться к механизму ограничений на поставки российской нефти. А присоединение к «картелю покупателей» таких стран, как Новая Зеландия и Южная Корея, не позволит набрать необходимую критическую массу для того, чтобы эти санкции были по-настоящему эффективными. Сохраняется и вероятность новой подножки со стороны ОПЕК, которая может вновь пересмотреть квоты. И иммунитет от преследования, недавно предоставленный США наследному принцу Саудовской Аравии в связи с убийством турецкого журналиста Джамаля Хашогги, едва ли достаточная «морковка» для того, чтобы бывшие союзники на Ближнем Востоке вновь побежали по американскому внешнеполитическому треку. Доверие разрушено – и такими действиями его быстро не восстановишь.

    Предчувствуя, что затея с ограничением цен медленно, но уверенно движется к провалу, слабину стали давать самые ярые ее апологеты. Так, Польша, еще недавно требовавшая санкций в отношении нефтепровода «Дружба» (с тем, чтобы не платить неустойку за прекращение закупок), неожиданно заявила, что продолжит покупать российскую трубопроводную нефть в 2023 году. На днях «Транснефть» подтвердила заявку от польского нефтеперерабатывающего концерна Orlen на закупку 3 млн тонн нефти.

    Стокгольмский арбитраж вдруг встал на сторону Газпрома в споре с финской Gasum, признав указ президента Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорным обстоятельством и обязав покупателя заплатить неустойку за невыполнение обязательства «бери или плати» по действующему контракту. Это решение, по сути, вновь открывает возможность для продолжения сотрудничества между финнами и Газпромом. С помощью судебного решения северная страна страхуется от последствий слишком холодной зимы. И руки чисты, и дома тепло.

    Что же будет в итоге? После заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС сохраняет приверженность идее установления потолка цен на нефть, дороги назад нет. Скорее всего, как и в случае с газом, будет установлен некий сложный механизм ограничений, который будет срабатывать только в случае значительных скачков биржевых цен. Сродни механизму приостановки торгов ценными бумагами в моменты сверхволатильности на рынках. При этом в случае, если ограничения вдруг сработают не в ту сторону, спровоцировав проблемы с поставками и, как следствие, скачок цен, действие механизма можно будет оперативно отменить. Такое решение позволит ЕС сохранить лицо и при этом не совершить необратимого, став заложником собственных непродуманных решений. Всё это делает санкции номинальными и малоэффективными, речь фактически идет о сохранении лица.

    Однако же российский энергетический экспорт может столкнуться с другой серьезной проблемой. 17 ноября издание Bloomberg сообщило, что с 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия. Как известно, большинство крупных международных страховых компаний, зарегистрированных в ЕС, США, Великобритании и дружественных им юрисдикциях, отказываются страховать танкеры с российской нефтью. Решение Турции в данном случае ограничит поставки нефти из черноморских портов России не только западным странам, но и любым другим клиентам российских нефтяных компаний.

    Если сообщение Bloomberg подтвердится, то воспринимать такие действия необходимо всерьез. Вероятно, Турция снова торгуется. Предметом торга, например, может быть разблокировка поставок казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму, де-факто контролируемому Россией. Турция и Великобритания наращивают усилия по расширению влияния на Казахстан как ключевую страну Средней Азии. Можно иметь в виду и возможное желание Анкары оказать некие посреднические услуги России не только в сегменте поставок газа («газовый хаб»), но и в сегменте поставок российской нефти. Правда, такой жесткий формат торгов Москва в какой-то момент может счесть, мягко говоря, неуместным.

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