Украина вербует террористов среди сторонников Навального

Эксперты указали на связь экстремистских структур Навального с украинскими спецслужбами

Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?

Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что это именно она пронесла на встречу с военкором взорвавшуюся статуэтку. При этом на вопрос, за что она задержана, девушка с ухмылкой заявила, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального (признан экстремистом).

Примечательно, что на встрече, которую проводил Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, мог пройти любой желающий. И Трепова вручила военкору статуэтку. Спустя несколько минут «подарок» взорвался. Сама девушка покинула место преступления, полиции пришлось объявить ее в розыск. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали произошедшего, а также указывала на связь теракта с украинскими спецслужбами.

Как выяснилось позднее, Трепова действительно является сторонницей экстремиста Навального. Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.

24 февраля прошлого года Трепова участвовала в митингах против спецоперации на Украине, ее задержали и привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на 10 суток.

В соцсетях девушка состоит как минимум в двух группах, связанных с алкоголизмом и наркоманией, а также интересовалась темой онкологии и ЛГБТ. В Twitter (соцсеть запрещена и заблокирована в России) она вела аккаунт под ником «Даша Тыковка». Спустя два дня после объявления частичной мобилизации она сообщила, что осознанно решила остаться в России и не уезжать за рубеж.

Кроме того, девушка признавалась, что часто думает о суициде, но учится с этим бороться. «Я думаю о самоубийстве от 20 до 150 раз в день, – писала она 7 октября прошлого года. – Я круто научилась с этим справляться… Когда накатывает, я думаю, что если захочу, то сделаю это завтра… А к завтра уже обычно и не хочется».

Трепова была замужем за членом Либертарианской партии и подписантом движения «Свободу Навальному» Дмитрием Рыловым. Вместе с ней он участвовал в так называемом умном голосовании. Сейчас мужчина скрывается за границей от частичной мобилизации.

В экспертном сообществе отмечают, что сторонники ФБК** являются своего рода «базой данных» для украинских и других спецслужб. А благодаря многочисленным утечкам их персональных данных найти очередную «пешку» становится простейшей задачей.

«Украинские спецслужбы выбирают в качестве исполнителей терактов на территории России людей определенного типа. Как правило, они морально неустойчивы. Кроме того, такие персонажи чаще всего «светились» в работе на ФБК», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Собеседник подозревает, что девушка на самом деле знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. «Трепова исполнила это задание за копеечку. А задачи ей ставили, как теперь выясняется, представители украинских спецслужб. Думаю, что речь в данном случае также может идти о британской MI-6, которая курирует не только украинцев, но и ФБК», – допускает политолог.

«Украинские спецслужбы активно работают с агентурой, костяк которой составляют активисты ФБК, – отметил эксперт. – Если, например, нацболы воюют в Донбассе за свободу русских людей, то сторонники ФБК, наоборот, занимаются внутри России совершением терактов». По мнению Данилина, преступление в Петербурге было совершено, чтобы запугать общество.

«Это акт терроризма, направленный против журналиста, который имел соответствующие убеждения. Мы видим уничтожение политического оппонента за его позицию. Немаловажно, что совершено оно было общественно опасным способом», – указал собеседник, напомнив, что число пострадавших уже перевалило за 30 человек. Данилин также называет звеньями одной цепи убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также попытки покушения на Владимира Соловьева и Константина Малофеева.

Схожего мнения придерживается и юрист, общественный деятель Виталий Серуканов. «Так называемый ФБК, который сейчас базируется в ЕС и плотно сотрудничает как с Западом, так и с Украиной, представляет собой самую настоящую угрозу для безопасности России. Фактически организация стала фундаментом для взращивания террористических и экстремистских элементов», – отметил он.

«Эти псевдоруководители прекрасно понимают, что ресурс, оставшийся у них на территории РФ, представляет собой раздробленных радикалов, которых можно использовать лишь для одной цели – совершение актов устрашения и запугивания граждан нашей страны. Верхушка ФБК открыто оправдывает терроризм», – отмечает эксперт.

«Они пытаются выдать организацию взрывов за нечто нормальное. Для них убийства россиян стали рядовым политическим актом, частью борьбы, как они говорят, за «свободу». Мы видим, что Леонид Волков (признан в России иноагентом) полностью одобрил теракт. Интересно, что после всего произошедшего ЕС продолжает финансировать откровенных убийц и преступников», – подчеркивает юрист.

«Трагедия стала делом рук барышни 1997 года рождения. Это вчерашний ребенок, который попал в списки так называемого умного голосования. Перед нами свежий адепт Навального, наглядно продемонстрировавший истинную сущность ФБК. Эти люди работают с психически неуравновешенными подростками, чьи воззрения на мир отличаются абсолютистскими категориями», – акцентирует Серуканов.

«Фактически она была выращена ими с единственной целью – использовать как марионетку в борьбе с Россией. Когда-то Навальный хвастался, что к нему примыкает все больше молодежи. Тогда это называлось политической педофилией, сейчас она превратилась в террористическую. Они сломали жизнь молодой девочке, превратив ее в убийцу и преступницу. Их этот факт не заботит, ведь для ФБК, да и для Украины, она лишь строчка в базе данных», – считает эксперт.

«Погружение в радикальную деятельность происходит постепенно. Подростка привлекают к работе подпольных штабов, просят выполнить одно задание, другое. Затем подключается личный куратор, контролирующий действия человека. После ряда проверок процесс подготовки юного террориста завершается. А когда базы данных этих структур оказываются в открытом доступе, как уже неоднократно было, украинским спецслужбам даже не приходится долго выбирать», – подчеркнул Серуканов.

«Сейчас стала очевидной опасность якобы безобидных пацифистов-одуванчиков, как Трепова, которые «против войны». Когда их задерживают на митингах, некоторые возмущаются действиями правоохранителей: «Да как вы смеете?!», «Почему вы заводите на них дела за дискредитацию армии и накладываете административные аресты?!» Но в итоге все оказывается немного сложнее», – заметил юрист Илья Ремесло.

«Среда, в которой существуют такие личности, благоприятна для вербовки людей злоумышленниками и украинскими спецслужбами. Очевидно, что у Треповой психологические проблемы – в соцсетях она признавалась, что периодически хочет покончить с собой. Это типичный портрет сторонника Навального. Опасность таких людей – уже не скрытая, не «спящая», а вполне реальная», – пояснил собеседник.

«Мне кажется, других сторонников ФБК теперь тоже нужно проверять. Самого Навального уже осудили, но его структуры продолжают работать за пределами России. Я неоднократно обращал на это внимание и МИД, и Генпрокуратуры», – отметил юрист.

«Кроме того, сторонники Навального активно действуют в российском сегменте Интернета – они раздают задания, например, поджечь военкомат, взломать какой-то определенный сайт, расклеить листовки экстремистского содержания. Все это требует жесткой реакции со стороны правоохранителей», – посетовал собеседник.

«И, как мы видим, ФБК не зря признали экстремистской организацией. Теракт в Петербурге это лишний раз доказывает. Что касается самой Треповой, я допускаю, что она действительно не знала про заложенное СВУ, а думала, что в статуэтке спрятано устройство для слежки. Но это в любом случае тяжелый состав преступления, потому что она сотрудничала со спецслужбами другого государства», – заключил Ремесло.

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