Украина вербует террористов среди сторонников Навального

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3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:44  |  vz.ru
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Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных t.me/vladlentatarsky
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу? Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зеленский распродает Украину за бесценок

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Подробности...
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Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...
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Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина вербует террористов среди сторонников Навального

    Эксперты указали на связь экстремистских структур Навального с украинскими спецслужбами
    Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов
    		  
    3 апреля 2023, 22:00
    Фото: МВД России
    Текст: Олег Исайченко

    Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?

    Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что это именно она пронесла на встречу с военкором взорвавшуюся статуэтку. При этом на вопрос, за что она задержана, девушка с ухмылкой заявила, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

    Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального (признан экстремистом).

    Примечательно, что на встрече, которую проводил Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, мог пройти любой желающий. И Трепова вручила военкору статуэтку. Спустя несколько минут «подарок» взорвался. Сама девушка покинула место преступления, полиции пришлось объявить ее в розыск. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали произошедшего, а также указывала на связь теракта с украинскими спецслужбами.

    Как выяснилось позднее, Трепова действительно является сторонницей экстремиста Навального. Как пишет RT, у девушки ранее уже были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года ее задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.

    24 февраля прошлого года Трепова участвовала в митингах против спецоперации на Украине, ее задержали и привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на 10 суток.

    В соцсетях девушка состоит как минимум в двух группах, связанных с алкоголизмом и наркоманией, а также интересовалась темой онкологии и ЛГБТ. В Twitter (соцсеть запрещена и заблокирована в России) она вела аккаунт под ником «Даша Тыковка». Спустя два дня после объявления частичной мобилизации она сообщила, что осознанно решила остаться в России и не уезжать за рубеж.

    Кроме того, девушка признавалась, что часто думает о суициде, но учится с этим бороться. «Я думаю о самоубийстве от 20 до 150 раз в день, – писала она 7 октября прошлого года. – Я круто научилась с этим справляться… Когда накатывает, я думаю, что если захочу, то сделаю это завтра… А к завтра уже обычно и не хочется».

    Трепова была замужем за членом Либертарианской партии и подписантом движения «Свободу Навальному» Дмитрием Рыловым. Вместе с ней он участвовал в так называемом умном голосовании. Сейчас мужчина скрывается за границей от частичной мобилизации.

    В экспертном сообществе отмечают, что сторонники ФБК** являются своего рода «базой данных» для украинских и других спецслужб. А благодаря многочисленным утечкам их персональных данных найти очередную «пешку» становится простейшей задачей.

    «Украинские спецслужбы выбирают в качестве исполнителей терактов на территории России людей определенного типа. Как правило, они морально неустойчивы. Кроме того, такие персонажи чаще всего «светились» в работе на ФБК», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    Собеседник подозревает, что девушка на самом деле знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. «Трепова исполнила это задание за копеечку. А задачи ей ставили, как теперь выясняется, представители украинских спецслужб. Думаю, что речь в данном случае также может идти о британской MI-6, которая курирует не только украинцев, но и ФБК», – допускает политолог.

    «Украинские спецслужбы активно работают с агентурой, костяк которой составляют активисты ФБК, – отметил эксперт. – Если, например, нацболы воюют в Донбассе за свободу русских людей, то сторонники ФБК, наоборот, занимаются внутри России совершением терактов». По мнению Данилина, преступление в Петербурге было совершено, чтобы запугать общество.

    «Это акт терроризма, направленный против журналиста, который имел соответствующие убеждения. Мы видим уничтожение политического оппонента за его позицию. Немаловажно, что совершено оно было общественно опасным способом», – указал собеседник, напомнив, что число пострадавших уже перевалило за 30 человек. Данилин также называет звеньями одной цепи убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также попытки покушения на Владимира Соловьева и Константина Малофеева.

    Схожего мнения придерживается и юрист, общественный деятель Виталий Серуканов. «Так называемый ФБК, который сейчас базируется в ЕС и плотно сотрудничает как с Западом, так и с Украиной, представляет собой самую настоящую угрозу для безопасности России. Фактически организация стала фундаментом для взращивания террористических и экстремистских элементов», – отметил он.

    «Эти псевдоруководители прекрасно понимают, что ресурс, оставшийся у них на территории РФ, представляет собой раздробленных радикалов, которых можно использовать лишь для одной цели – совершение актов устрашения и запугивания граждан нашей страны. Верхушка ФБК открыто оправдывает терроризм», – отмечает эксперт.

    «Они пытаются выдать организацию взрывов за нечто нормальное. Для них убийства россиян стали рядовым политическим актом, частью борьбы, как они говорят, за «свободу». Мы видим, что Леонид Волков (признан в России иноагентом) полностью одобрил теракт. Интересно, что после всего произошедшего ЕС продолжает финансировать откровенных убийц и преступников», – подчеркивает юрист.

    «Трагедия стала делом рук барышни 1997 года рождения. Это вчерашний ребенок, который попал в списки так называемого умного голосования. Перед нами свежий адепт Навального, наглядно продемонстрировавший истинную сущность ФБК. Эти люди работают с психически неуравновешенными подростками, чьи воззрения на мир отличаются абсолютистскими категориями», – акцентирует Серуканов.

    «Фактически она была выращена ими с единственной целью – использовать как марионетку в борьбе с Россией. Когда-то Навальный хвастался, что к нему примыкает все больше молодежи. Тогда это называлось политической педофилией, сейчас она превратилась в террористическую. Они сломали жизнь молодой девочке, превратив ее в убийцу и преступницу. Их этот факт не заботит, ведь для ФБК, да и для Украины, она лишь строчка в базе данных», – считает эксперт.

    «Погружение в радикальную деятельность происходит постепенно. Подростка привлекают к работе подпольных штабов, просят выполнить одно задание, другое. Затем подключается личный куратор, контролирующий действия человека. После ряда проверок процесс подготовки юного террориста завершается. А когда базы данных этих структур оказываются в открытом доступе, как уже неоднократно было, украинским спецслужбам даже не приходится долго выбирать», – подчеркнул Серуканов.

    «Сейчас стала очевидной опасность якобы безобидных пацифистов-одуванчиков, как Трепова, которые «против войны». Когда их задерживают на митингах, некоторые возмущаются действиями правоохранителей: «Да как вы смеете?!», «Почему вы заводите на них дела за дискредитацию армии и накладываете административные аресты?!» Но в итоге все оказывается немного сложнее», – заметил юрист Илья Ремесло.

    «Среда, в которой существуют такие личности, благоприятна для вербовки людей злоумышленниками и украинскими спецслужбами. Очевидно, что у Треповой психологические проблемы – в соцсетях она признавалась, что периодически хочет покончить с собой. Это типичный портрет сторонника Навального. Опасность таких людей – уже не скрытая, не «спящая», а вполне реальная», – пояснил собеседник.

    «Мне кажется, других сторонников ФБК теперь тоже нужно проверять. Самого Навального уже осудили, но его структуры продолжают работать за пределами России. Я неоднократно обращал на это внимание и МИД, и Генпрокуратуры», – отметил юрист.

    «Кроме того, сторонники Навального активно действуют в российском сегменте Интернета – они раздают задания, например, поджечь военкомат, взломать какой-то определенный сайт, расклеить листовки экстремистского содержания. Все это требует жесткой реакции со стороны правоохранителей», – посетовал собеседник.

    «И, как мы видим, ФБК не зря признали экстремистской организацией. Теракт в Петербурге это лишний раз доказывает. Что касается самой Треповой, я допускаю, что она действительно не знала про заложенное СВУ, а думала, что в статуэтке спрятано устройство для слежки. Но это в любом случае тяжелый состав преступления, потому что она сотрудничала со спецслужбами другого государства», – заключил Ремесло.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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