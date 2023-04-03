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3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных t.me/vladlentatarsky
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу? Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владлен Татарский воевал и словом, и делом

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Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...
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Тимур Шерзад, журналист
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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    Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

    Владлен Татарский представлял идеологическую угрозу властям Украины
    Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных
    		  
    3 апреля 2023, 14:16
    Фото: t.me/vladlentatarsky
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова

    Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу?

    Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер журналиста.

    В Кремле произошедшее назвали терактом. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта, естественно, это является терактом». В самом НАК заявили, что теракт, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.

    По последним данным, число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».

    По подозрению в убийстве Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга ранее задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 мск она зашла в кафе с коробкой.

    Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.

    В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом и имел проблемы с украинскими силовиками.

    В 2014 году Татарский присоединился к ополчению Донбасса. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.

    В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в ходе СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины. Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».

    В экспертном сообществе и в среде коллег Татарского уверены – именно непримиримая позиция военкора стала причиной, по которой украинские власти решили его убить. Так, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.

    Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».

    «Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.

    «Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.

    «Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – добавил Ходаковский.

    «Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – заметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

    «В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.

    «Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.

    «За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.

    «Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У украинской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – акцентировал Бердичевский.

    «Татарский был фантастическим патриотом России. Он представлял новые территории, которые вошли в состав нашей страны, что делало его мнение особенно важным. Этот человек часто критиковал Министерство обороны, но его замечания носили созидательный характер. Он не стремился к разрушению, а желал лишь улучшений», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

    «Вне всяких сомнений, его медийная деятельность носила беспрецедентный характер.

    Татарский являлся непосредственным участником СВО, в силу чего обладал особыми каналами связи с российскими военными на местах. Это делало его тексты и ролики по-настоящему ценными и честными», – отмечает эксперт.

    «Он выражал достаточно неприятное для противника мнение. Это сделало его крайне опасным с идеологической точки зрения для Украины. Картина мира, которую транслировал Татарский, полностью расходилась с украинской трактовкой происходящих событий», – подчеркивает собеседник.

    «Фактически он наглядно демонстрировал, насколько далеки украинские СМИ от реальности. Он был ярым бойцом информационного фронта, и противник, безусловно, был заинтересован в ликвидации такой фигуры», – считает собеседник.

    «Это печальное событие заставляет нас лишний раз обратить внимание на информационную деятельность наших военкоров. Украинские силовики и офис Зеленского почувствовали себя слишком вольготно. Наш ответ на столь аморальные действия обязан быть жестким. Противник должен почувствовать, что организация подобных терактов аукнется для него сполна», – резюмирует Мирошник.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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