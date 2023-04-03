Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Взгляд
3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

Идейность Татарского взбесила офис Зеленского и украинских военных t.me/vladlentatarsky
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что убийство Владлена Татарского в петербургском кафе организовали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК Алексея Навального. Кем был Владлен Татарский и почему на Украине его расценивали как угрозу? Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных
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    Главная тема


    Владлен Татарский представлял идеологическую угрозу властям Украины

    громкое дело


    Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским

    меры безопасности


    Ветеран «Альфы» сказал, как можно было предотвратить убийство Владлена Татарского

    адвокат Порошенко


    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского

    Видео

    теракт в Петербурге


    Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

    Уход западных производителей


    Что ждет авторынок России

    Киево-Печерская лавра


    Зеленский устроил бесовские пляски на святыне православия

    евро-тихоокеанская держава


    Россия переосмыслила свою роль в мире

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

    замена доллара


    Глеб Простаков: Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
    Общественное мнение

    Владлен Татарский воевал и словом, и делом

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    3 апреля 2023, 09:10

    Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»: «Максим», – скромно представился нелепый с виду парень, приехавший в редакцию «Комсомолки» несколько лет назад со своей съемочной группой.

    Максима Фомина все знали под псевдонимом Владлен Татарский.

    В прошлом – ополченец 2-го армейского корпуса, он был в самом центре как боевых действий, так и информационной войны. Он не был публицистом в привычном понимании этого слова. Он формулировал смыслы и идеи, которые симпатичны миллионам наших сограждан. Как и Дарья Дугина. Макс делал это максимально доступно, хотя сам был очень эрудированным человеком и в разговоре мог запросто сыпать словами военных теоретиков прошлого или цитатами из Нового Завета.

    Он воевал и словом, и делом, с первых дней СВО оказавшись в передовых боевых порядках в качестве добровольца. Он был одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки. Не все тогда воспринимали эту идею как здравую, но под его напором сдавались. А позже приглашали его в военные части по всей стране, где на встречах Макс не только рассказывал, как правильно и эффективно использовать средства БПЛА, но и объяснял молодым бойцам, почему началась эта специальная военная операция и за что мы воюем в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине. Объяснял глубоко, но простым и понятным языком, чтобы дошло до каждого: это – не чужая война, это наша борьба за выживание. Источник

    Евгений Поддубный, военкор ВГТРК: Очевидно, что цель руководителей украинских спецслужб – запугать лидеров общественного мнения в России. Очевидно, что запугать не выйдет. Убийство Владлена вызывает злость. И острую необходимость в справедливом возмездии. Источник

    Марина Ахмедова, главный редактор ИА «Регнум»: Сейчас такие времена, когда надо быть мужественными. А это в себя включает и то, что не надо никому желать такой же гибели в ответ, таких же ответных действий. Действия эти – подлые, они губят и тех, кто их на всех уровнях исполняет. Страшно ли? Я не люблю, когда люди хорохорятся и говорят, что все ок. Да, неуютно. Но чем страшней на выбранном пути, тем выше понимание, что он – верный. Источник

    Дмитрий Конаныхин, журналист: Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Потому что никому не нужны подделки, имитаторы, профессиональные патриоты и профессиональные русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. И вот это показатель не только состояния террористического государства на месте бывшей Украины, это показатель того, что украинских и западных террористов крайне беспокоят искренние русские люди – чтобы они ни в коем случае не получили политический вес. Источник

    Герман Куликовский, автор Telegram-канала «Старше Эдды»: Пусть молятся за воина Максима монахи и батюшки, обычные православные миряне, их молитва достигнет Господа, и Он примет воина Максима в Царствие Своем. Макс Фомин должен быть не только награжден, но и похоронен с воинскими почестями. Он как никто другой этого заслужил.

    Мы же будем их убивать, день и ночь, месяцы, а если понадобится – годы, пока не достигнем Победы. Победа России – это всё, о чем мечтал Максим Фомин, это всё, о чем мы говорили с ним каждую нашу встречу, это всё, для чего он жил. Источник

    Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь»: С Максом разговаривали сегодня утром: в рамках нашей инициативы «Сдай трофей – помоги российскому ВПК» он помог организовать доставку уцелевшей головки наведения от РСЗО HIMARS в Москву.

    Одна из последних заслуг Макса – лоббирование разработчиков перспективных FPV-дронов российскому командованию. Простых парней из Ростова, которые сумели сделать хорошие, качественные, дешевые дроны-убийцы, повели на встречу к Суровикину именно благодаря Максу.

    У Макса остались жена и трое детей. Он не дожил две недели до самого главного праздника для него в году – Святой Пасхи. Источник

    Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы РФ: Настоящий. Герой, как будто прямиком из «Тихого Дона». Работал в шахте. Отнимал деньги у богатых. Потом сидел в тюрьме и читал книги. Воевал за идеалы. Стал писателем и военкором. Помогал людям. По-настоящему верил. И я могу надеяться, что мой друг Максим (он же Владлен Татарский) спасен. Источник

     
     
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