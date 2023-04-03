Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Александр Коц, военкор «Комсомольской правды»: «Максим», – скромно представился нелепый с виду парень, приехавший в редакцию «Комсомолки» несколько лет назад со своей съемочной группой.

Максима Фомина все знали под псевдонимом Владлен Татарский.

В прошлом – ополченец 2-го армейского корпуса, он был в самом центре как боевых действий, так и информационной войны. Он не был публицистом в привычном понимании этого слова. Он формулировал смыслы и идеи, которые симпатичны миллионам наших сограждан. Как и Дарья Дугина. Макс делал это максимально доступно, хотя сам был очень эрудированным человеком и в разговоре мог запросто сыпать словами военных теоретиков прошлого или цитатами из Нового Завета.

Он воевал и словом, и делом, с первых дней СВО оказавшись в передовых боевых порядках в качестве добровольца. Он был одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки. Не все тогда воспринимали эту идею как здравую, но под его напором сдавались. А позже приглашали его в военные части по всей стране, где на встречах Макс не только рассказывал, как правильно и эффективно использовать средства БПЛА, но и объяснял молодым бойцам, почему началась эта специальная военная операция и за что мы воюем в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине. Объяснял глубоко, но простым и понятным языком, чтобы дошло до каждого: это – не чужая война, это наша борьба за выживание. Источник

Евгений Поддубный, военкор ВГТРК: Очевидно, что цель руководителей украинских спецслужб – запугать лидеров общественного мнения в России. Очевидно, что запугать не выйдет. Убийство Владлена вызывает злость. И острую необходимость в справедливом возмездии. Источник

Марина Ахмедова, главный редактор ИА «Регнум»: Сейчас такие времена, когда надо быть мужественными. А это в себя включает и то, что не надо никому желать такой же гибели в ответ, таких же ответных действий. Действия эти – подлые, они губят и тех, кто их на всех уровнях исполняет. Страшно ли? Я не люблю, когда люди хорохорятся и говорят, что все ок. Да, неуютно. Но чем страшней на выбранном пути, тем выше понимание, что он – верный. Источник

Дмитрий Конаныхин, журналист: Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Потому что никому не нужны подделки, имитаторы, профессиональные патриоты и профессиональные русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. И вот это показатель не только состояния террористического государства на месте бывшей Украины, это показатель того, что украинских и западных террористов крайне беспокоят искренние русские люди – чтобы они ни в коем случае не получили политический вес. Источник

Герман Куликовский, автор Telegram-канала «Старше Эдды»: Пусть молятся за воина Максима монахи и батюшки, обычные православные миряне, их молитва достигнет Господа, и Он примет воина Максима в Царствие Своем. Макс Фомин должен быть не только награжден, но и похоронен с воинскими почестями. Он как никто другой этого заслужил.

Мы же будем их убивать, день и ночь, месяцы, а если понадобится – годы, пока не достигнем Победы. Победа России – это всё, о чем мечтал Максим Фомин, это всё, о чем мы говорили с ним каждую нашу встречу, это всё, для чего он жил. Источник

Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь»: С Максом разговаривали сегодня утром: в рамках нашей инициативы «Сдай трофей – помоги российскому ВПК» он помог организовать доставку уцелевшей головки наведения от РСЗО HIMARS в Москву.

Одна из последних заслуг Макса – лоббирование разработчиков перспективных FPV-дронов российскому командованию. Простых парней из Ростова, которые сумели сделать хорошие, качественные, дешевые дроны-убийцы, повели на встречу к Суровикину именно благодаря Максу.

У Макса остались жена и трое детей. Он не дожил две недели до самого главного праздника для него в году – Святой Пасхи. Источник

Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы РФ: Настоящий. Герой, как будто прямиком из «Тихого Дона». Работал в шахте. Отнимал деньги у богатых. Потом сидел в тюрьме и читал книги. Воевал за идеалы. Стал писателем и военкором. Помогал людям. По-настоящему верил. И я могу надеяться, что мой друг Максим (он же Владлен Татарский) спасен. Источник