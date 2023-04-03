Военкор Стешин назвал погибшего Татарского «воином-проповедником»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, посвященную своему другу и коллеге Владлену Татарскому (настоящее имя – Максим Фомин), погибшему в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Стешин в своей статье рассказал, что его место в СВО определил Татарский, которого он называл «воином-проповедником». «Буквально взял меня за руку и отвез в батальон «Восток», – вспоминает он.

На Украине Татарский находился с 2014 года, «ушел прямо из тюремной камеры». Стешин рассказал, что Татарский оказался в заключении за вооруженное ограбление офиса «Приват-банка» в Макеевке.

«Макс осмыслил эпизод своей биографии, называя сам себя «грабителем дилижансов». Именно зона дала Максу навык и потребность в саморазвитии в виде чтения книг. Он толковал Библию с точными цитатами. Поэтому я и называл его «воин-проповедник», – пишет Стешин.

Он также рассказал, что благодаря Татарскому получил свой позывной – Старый.

По словам Стешина, Макс «ушел с головой в авиаразведку, достигнув в ней таких профессиональных высот, что даже гастролировал по братским подразделениям, берущим Мариуполь».

«Макс не раз говорил мне, что основные сражения идут на небесах, там, где Тьма бьется со Светом. Буду думать, что Макс просто перешел на другой участок фронта», – заключил военкор.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.