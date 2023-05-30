Нарышкин рассказал о подготовке США террористов в Сирии

Глава СВР заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии

США пытаются помешать нормализации отношений Сирии и арабского мира, они на своей базе в Сирии готовят боевиков международной террористической организации ИГ* для дестабилизации ситуации в стране, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, в Вашингтоне уже не скрывают раздражения успехами Сирии. В США хотели бы повернуть вспять наметившиеся тенденции, а в качестве испытанного инструмента реализации подрывных замыслов американцы намерены задействовать исламских экстремистов, которых теперь называют «умеренной оппозицией», передает ТАСС.

Согласно данным главы СВР, «управление преступной деятельностью осуществляют с военной базы «Эт-Танф», расположенной у границ Сирии с Ираком и Иорданией, там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, их ряды американцы пополняют, освобождая террористов из тюрем оккупированной северо-восточной части Сирии.

По словам главы СВР, находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего это происходит в южных провинциях Сувейда и Дераа. Под ударом террористов находится и стратегически важная трасса между Пальмирой и Дейр-эз-Зором.

Ранее в СВР заявили, что США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПТРК TOW и NLAW и ПЗРК «Игла».