В СВР рассказали о поставках вооружения США террористам ИГ

СВР: США планируют передать исламистам в Сирии десятки пикапов с пулеметами и ПЗРК «Игла»

США планируют передать исламистским группам в Сирии несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПТРК TOW и NLAW и ПЗРК «Игла», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По сообщению СВР, в «Эт-Танфе» решаются вопросы вооружения ИГ*, в ближайшее время исламистам должно быть передано несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также ПТРК TOW и NLAW и ПЗРК «Игла», передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что тесное взаимодействие США с исламскими террористами, включая боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России), ставит их на «одну доску». В пресс-бюро СВР подчеркнули, что по сути, такая деятельность США является проявлением государственного терроризма.

В ведомстве отметили также, что директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Башаром Асадом.

Отмечается, что особую роль при этом США отводят так называемой «Армии свободной Сирии», которую в СВР назвали конгломератом вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны, через которых американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удаленных районах страны подпольными формированиями ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

Ранее в СВР заявили, что американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ.