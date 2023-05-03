Белый дом: США не поощряют Украину наносить удары по территории России

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3 мая, среда | Последнее обновление — 21:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Белый дом: США не поощряют Украину наносить удары по территории России
В Белом доме заявили, что не поощряют Украину наносить удары по территории России
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США не поощряют Украину наносить удары по территории России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она указала на то, что США ясно говорили о том, что не поощряют Киев наносить удары за пределами украинских границ. При этом Жан-Пьер добавила, что не хотела бы спекулировать о достоверности этих сообщений, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА
Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль
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Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.
«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.
Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.
«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.
«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.
«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.
«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.
Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.
Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.
Аксенов пообещал наказать киевских заказчиков покушения на главу Крыма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил силы ФСБ за предотвращение покушения на него, выразив уверенность в том, что заказчики преступления находятся в Киеве и они будут наказаны.
Аксенов в своем Telegram выразил сотрудникам ФСБ благодарность за предотвращение покушения на руководство республики, а также нападение на объекты инфраструктуры, которое готовили украинские спецслужбы. Глава Крыма добавил, что подозреваемые задержаны, уточнив, что они также причастны к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
При этом глава республики выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. «Заказчиков обязательно найдем и накажем», – добавил он.
В среду сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергей Аксенов. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинисте не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях безопасности от НАТО для Украины.
По словам Ниинисте, он не услышал перевод, так как его забыли дать, передает РИА «Новости».
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского об ожидания гарантий безопасности Киева от НАТО.
Ранее сообщалось, что в среду президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. Там позже состоится саммит стран Северной Европы и Украины.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
Минобороны: Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска
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В западной части Артемовска продолжаются бои, подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в Министерстве обороны России.
Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у населенных пунктов Григоровка и Богдановка в ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
За сутки в этом районе произведено девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 63 огневые задачи. Потери украинской стороны на этом Донецком направлении составили за сутки свыше 385 бойцов, включая наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у Стельмаховки (ЛНР) и Каменки (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 40 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении группировка «Центр» поразила подразделения ВСУ у поселков Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Там уничтожено более 50 украинских военных, боевая бронированная машина, три пикапа, и две гаубицы «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены украинские подразделения у города Угледар (ДНР), поселков Темировка и Гуляйполе (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Гиацинт-Б».
На Херсонском направлении ликвидировано до 40 украинских военных, три машины, гаубица «Гиацинт-Б» и САУ «Акация».
У поселка Прогресс в Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее канадский телеканал CTV сообщил, что в ходе боев за Артемовск погибли воевавшие в составе ВСУ два канадских гражданина.
Депутат Госдумы призвал нанести удар по резиденции Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
По его словам, с киевскими властями вести переговоры бессмысленно. Депутат предложил нанести ракетный удар по резиденции украинского лидера в Киеве, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Зеленскому с этого дня «стоит начинать бояться».
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
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