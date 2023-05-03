Миронов назвал попытку покушения на Путина поводом к ликвидации руководства Украины

Атака на Кремль и покушение на президента России Владимира Путина является поводом к «настоящей войне» и ликвидации руководства Украины, заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», – написал он в своем Telegram.

Миронов заявил, что для украинского президента Владимира Зеленского может быть несколько вариантов, один из которых – предстать перед международным трибуналом за военные преступления.

Также среди возможных вариантов для Зеленского Миронов назвал повторение судьбы Гитлера или террориста Дудаева.

Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.