В Росатоме анонсировали начало строительства четвертого энергоблока АЭС в Египте

Росатом планирует начать строительство 4-го энергоблока АЭС в Египте до конца года

Росатом надеется получить разрешение на установку четвертого энергоблока сооружаемой в Египте АЭС «Эд-Дабаа» и приступить к активной стадии строительства этого участка станции до конца года, сообщил старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» – АО «Атомстройэкспорт» – Александр Корчагин.

По его словам, сейчас на первом и втором блоке идет заливка фундаментной плиты, а на третьем энергоблоке сегодня был залит первый бетон. Корчагин добавил, что ожидается, что до конца года такие же работы будут произведены на четвертом энергоблоке, передает ТАСС.

Напомним, в июне 2022 года власти Египта выдали госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство первого энергоблока АЭС в Эд-Дабаа.