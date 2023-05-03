Бывшая биатлонистка сборной Украины получила российское гражданство

Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Пресс-служба президента России: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – цитирует сообщение РИА «Новости».

«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – сообщили в Кремле.

Вследствие падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.