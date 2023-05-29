Глава GIM Unimpresa объяснил, почему Запад не сможет выгнать итальянский бизнес из России

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Итальянский бизнес, несмотря на давление, не покинет привлекательный российский рынок

Итальянский бизнес находится под тяжелым давлением западных политиков, которые призывают покинуть российский рынок, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Торрембини рассказал РИА «Новости», что сложилась психологически тяжелая ситуация, когда бизнес почти в ежедневном режиме получает звонки от западных политиков, в том числе итальянских, французских, немецких, американских, а также от СМИ, которые спрашивают: «Как, ты еще не уехал из России, что ты там забыл?»

Слышать такие речи неприятно, однако итальянский бизнес не собирается покидать очень привлекательный российский рынок, подчеркнул Торрембини. Он напомнил, что за последние тридцать лет итальянский бизнес «глубоко проник в экономику России, инвестировал в нее миллиарды евро», в России открылись десятки итальянских предприятий.

Чем мощнее давление, которое оказывают на итальянский бизнес, тем сильнее он становится, подчеркнул Торрембини. По его словам, итальянцы и русские очень похожи: расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, петух не клюнет. Однако, когда наступает опасность, русские и итальянцы концентрируются, становятся твердыми, решительными, подчеркнул он.

Торрембини, призвав взглянуть на географическую карту, добавил, что такую огромную страну, как Россия, которая занимает необъятную территорию между Европой и Азией, нельзя просто взять и «выключить».

Россия, по его словам, была, есть и будет, а «изоляция» страны – всего лишь пропагандистский миф Запада. Таких стран, как Россия, больше нет, подчеркнул Торрембини, напомнив, что страна обладает нефтью, углем, газом и другими ресурсами.

Западные политики, вводя все новые и новые экономические санкции, совершают огромную ошибку, они уже не понимают, что творят, уверен президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России. По его словам, санкции давно приобрели обратный эффект, они бьют по карманам европейцев и сужают возможности европейского рынка.

В Кремле ранее сообщали, что лишь 120 из 1404 иностранных компаний решили покинуть рынок России.

Напомним также, российский лидер Владимир Путин требовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из нашей страны компаниям. После этого для иностранных компаний, которые решат уйти из России, ввели 10-процентный налог на сумму сделки по продаже бизнеса.