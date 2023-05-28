Белоруссия обеспечила меры по прикрытию дорог на границе с Россией

Белоруссия предприняла меры по прикрытию дорог для обеспечения безопасности, не закрывая при этом границу с Россией, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

В эфире телеканала ОНТ он заявил, что в Белоруссии усилена госграница, а также выдвинуты подразделения сил специальных операций, которые прикрывают основные направления террористического движения, где могут пройти незаконные вооруженные формирования, передает РИА «Новости».

Также на границе с Россией был предпринят ряд шагов по прикрытию, в том числе, различных дорог неосновного пользования.

Ранее появилась информация, что Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у граждан начали проверять паспорта.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, было подписано 19 июня 2020 года в Минске.