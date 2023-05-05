В Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с Россией

Контрольно-пропускные пункты и проверку паспортов на границе между Россией и Белоруссией ввели на фоне подготовки к выполнению соглашения между странами о взаимном признании виз, рассказали в Госпогранкомитете.

«С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», – передает РБК со ссылкой на сообщение.

Ранее появилась информация, что Белоруссия ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у граждан начали проверять паспорта. Так, появились КПП на выезде из республики через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М1 у границы.

Уточняется, что мера временная, «до особого распоряжения».