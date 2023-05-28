Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции

Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков

Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.

Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.

После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.

После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.

Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.