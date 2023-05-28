Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

    28 мая 2023, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
    В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
    		   
    27 мая 2023, 14:01
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

    По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от  посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».

    Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.

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    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков

    27 мая 2023, 21:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.

    Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.

    После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.

    После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.

    Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.

    Коментарии (15)
    Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
    		   
    28 мая 2023, 14:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.

    Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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    СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
    		  
    28 мая 2023, 18:31
    Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.

    Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    		   
    28 мая 2023, 17:43
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

    Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (0)
    Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней

    28 мая 2023, 19:34

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.

    За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».

    Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн

    28 мая 2023, 19:13

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Эксперт: Турецкая оппозиция все еще сохраняет шансы победить во втором туре президентских выборов

    25 мая 2023, 20:51

    Текст: Юрий Зайнашев

    В Турции прокурдские политические партии заявили о готовности поддержать кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как это может отразиться на итогах второго тура президентских выборов.

    «Решение курдских сил было предсказуемо. Их противоречия с Эрдоганом гораздо сильнее, чем все претензии к «альянсу семи», пусть даже к этому альянсу и примкнули турецкие националисты, которые недолюбливают курдов. Так что теперь главная интрига, насколько широкий приток голосов обеспечат Кылычдароглу курды», – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич.

    По мнению российского эксперта, у оппозиции все еще сохраняются шансы. «12-миллионная община голосующих курдов остается главной надеждой Кылычдароглу. Это серьезный весомый резерв. В воскресенье оппозиции нужно их по максимуму вывести на участки.

    Кроме того, надежды Кылычдароглу связаны с мобилизацией потенциальных сторонников в крупнейших городах, расположенных в центре страны. В первом туре полной мобилизации там оппозиция так и не провела. Так что голосов еще можно добрать», – говорит он.

    При этом эти партии недовольны несколькими пунктами соглашения с националистами из партии Zafer, которая накануне заявила о поддержке Кылычдароглу во втором туре выборов, сообщает РИА «Новости».

    Так, кандидат от оппозиции обязался выслать из страны всех нелегальных мигрантов и беженцев за год. Также одним из пунктов значится намерение продолжать бороться с терроризмом, в том числе «Рабочей партией Курдистана», и отказаться назначать на руководящие посты тех, чья связь с террористами была доказана.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.

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    В Турции заявили о намерении сохранить добрососедские отношения с Россией при победе Кылычдароглу

    27 мая 2023, 12:54

    Текст: Александра Юдина

    Турция продолжит поддерживать добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента республики, сообщил источник в Народно-республиканской партии.

    По словам информатора, в Турции всегда ценили хорошие отношения с соседом – Россией – и намерены их сохранить при победе Кылычдароглу  на выборах президента, передает ТАСС.

    Кроме того, источник в Народно-республиканской партии отметил, что республика не станет ограничивать въезд российских туристов.

    «Нет никаких планов вводить ограничения на поездки российских туристов на турецкие курорты. Подобная информация в соцсетях не соответствует действительности», – сказал он.

    Ранее бывший советник президента России и эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как отразится на итогах второго тура президентских выборов в Турции готовность прокурдских политических партий поддержать кандидата от оппозиции.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.

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    СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
    		   
    28 мая 2023, 19:01
    Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней

    28 мая 2023, 18:42

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.

    По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».

    До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.

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    Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны

    28 мая 2023, 11:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.

    Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.

    Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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    СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару

    28 мая 2023, 17:39

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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    В Турции задержали распространявших «провокационные» посты о выборах в соцсетях подозреваемых

    28 мая 2023, 15:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкие правоохранители задержали в воскресенье пятерых подозреваемых в распространении провокационных сообщений в соцсетях о выборах главы государства, сообщила генпрокуратура Стамбула.

    Подозреваемых обвиняют в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикаций и манипулятивных сообщений, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Подобные посты могут создать у общественности искаженное или ложное восприятие о ходе голосования во втором туре выборов президента Турции, заключили в прокуратуре.

    В Турции в воскресенье стартовал второй тур голосования, число избирателей в стране превышает 60 млн человек.

    Действующий президент Тайип Эрдоган и кандидат на новый срок на участке для голосования раздал детям деньги.

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    Гостелеканал сообщил о лидерстве Эрдогана после обработки более 66% голосов

    28 мая 2023, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% голосов, после обработки бюллетеней с 66,65% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 45,22%, передает РИА «Новости».

    При этом оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней Кылычдароглу лидирует с отрывом в почти 700 тыс. голосов. По данным СМИ, за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана – 49,07% (более 17,2 миллиона).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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