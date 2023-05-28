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Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней
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После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».
Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков
Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.
Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.
После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.
После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.
Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.
Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.
Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.
Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В Турции завершился второй тур президентских выборов
В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Эксперт: Турецкая оппозиция все еще сохраняет шансы победить во втором туре президентских выборов
В Турции прокурдские политические партии заявили о готовности поддержать кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как это может отразиться на итогах второго тура президентских выборов.
«Решение курдских сил было предсказуемо. Их противоречия с Эрдоганом гораздо сильнее, чем все претензии к «альянсу семи», пусть даже к этому альянсу и примкнули турецкие националисты, которые недолюбливают курдов. Так что теперь главная интрига, насколько широкий приток голосов обеспечат Кылычдароглу курды», – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич.
По мнению российского эксперта, у оппозиции все еще сохраняются шансы. «12-миллионная община голосующих курдов остается главной надеждой Кылычдароглу. Это серьезный весомый резерв. В воскресенье оппозиции нужно их по максимуму вывести на участки.
Кроме того, надежды Кылычдароглу связаны с мобилизацией потенциальных сторонников в крупнейших городах, расположенных в центре страны. В первом туре полной мобилизации там оппозиция так и не провела. Так что голосов еще можно добрать», – говорит он.
При этом эти партии недовольны несколькими пунктами соглашения с националистами из партии Zafer, которая накануне заявила о поддержке Кылычдароглу во втором туре выборов, сообщает РИА «Новости».
Так, кандидат от оппозиции обязался выслать из страны всех нелегальных мигрантов и беженцев за год. Также одним из пунктов значится намерение продолжать бороться с терроризмом, в том числе «Рабочей партией Курдистана», и отказаться назначать на руководящие посты тех, чья связь с террористами была доказана.
Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В Турции заявили о намерении сохранить добрососедские отношения с Россией при победе Кылычдароглу
Турция продолжит поддерживать добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента республики, сообщил источник в Народно-республиканской партии.
По словам информатора, в Турции всегда ценили хорошие отношения с соседом – Россией – и намерены их сохранить при победе Кылычдароглу на выборах президента, передает ТАСС.
Кроме того, источник в Народно-республиканской партии отметил, что республика не станет ограничивать въезд российских туристов.
«Нет никаких планов вводить ограничения на поездки российских туристов на турецкие курорты. Подобная информация в соцсетях не соответствует действительности», – сказал он.
Ранее бывший советник президента России и эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как отразится на итогах второго тура президентских выборов в Турции готовность прокурдских политических партий поддержать кандидата от оппозиции.
Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.
СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней
После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.
По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».
До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.
Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны
В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.
Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.
Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
В Турции задержали распространявших «провокационные» посты о выборах в соцсетях подозреваемых
Турецкие правоохранители задержали в воскресенье пятерых подозреваемых в распространении провокационных сообщений в соцсетях о выборах главы государства, сообщила генпрокуратура Стамбула.
Подозреваемых обвиняют в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикаций и манипулятивных сообщений, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Подобные посты могут создать у общественности искаженное или ложное восприятие о ходе голосования во втором туре выборов президента Турции, заключили в прокуратуре.
В Турции в воскресенье стартовал второй тур голосования, число избирателей в стране превышает 60 млн человек.
Действующий президент Тайип Эрдоган и кандидат на новый срок на участке для голосования раздал детям деньги.
СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Гостелеканал сообщил о лидерстве Эрдогана после обработки более 66% голосов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% голосов, после обработки бюллетеней с 66,65% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 45,22%, передает РИА «Новости».
При этом оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 65% бюллетеней Кылычдароглу лидирует с отрывом в почти 700 тыс. голосов. По данным СМИ, за Кылычдароглу проголосовали 50,93% (более 17,8 миллиона), за Эрдогана – 49,07% (более 17,2 миллиона).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции ожидается на уровне 84-85%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции ожидается на уровне 84-85%, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что по предварительным данным явка составила 84,4%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.