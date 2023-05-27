Мединский поздравил участников первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» в Уфе

Мединский поздравил гостей и участников первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» в Уфе

Помощник президента России Владимир Мединский поздравил гостей и участников первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам», в которой принимают участие крупнейшие издательства, книжные магазины, модельные библиотеки, а также писатели, художники, драматурги и искусствоведы, и общественные деятели из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В центре столицы Башкортостана на Советской площади с 26 по 28 мая впервые проходит масштабная международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Мероприятие организовано по аналогии с Московской международной книжной выставкой-ярмаркой на ВДНХ и книжным фестивалем «Красная площадь».

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил важную роль книги в формировании и развитии личности.



«Мозг человека как и его тело нуждается в тренировках. Когда человек читает и анализирует информацию, он тренирует свой мозг. Мы должны читать книги, чтобы быть здоровыми полноценными людьми. Желаю, чтобы красивая башкирская земля, населенная умными людьми, стала родиной такой ежегодной выставки», – отметил Мединский.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил участников и гостей книжного фестиваля со знаменательным событием и началом новой страницы в культурной жизни республики, он отметил, что каждую последнюю неделю мая в Уфе будет проходить Международная книжная ярмарка «Китап-байрам».

Участники и почетные гости возложили цветы к памятнику выдающемуся национальному поэту и просветителю Мифтахетдину Акмулле, который установлен перед учебным корпусом Башкирского государственного педагогического университета, говорится в сообщении на сайте главы Башкирии.

Далее гости посетили выставочную площадку ярмарки, где были организованы зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг, тематической литературой по психологии.Во время посещения выставочной площадки Радий Хабиров также созвонился с директором национальной библиотеки Башкортостана Маратом Зулькарнаевым, который принимает участие в специальной военной операции, поздравил военнослужащего с днём рождения и передал привет от жителей республики.

Видеоприветствие участникам и гостям фестиваля направила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что жители и гости Уфы получили замечательную возможность познакомиться с новинками литературы, провести время с интересом и пользой.

Во время церемонии открытия ярмарки на хранение в национальный музей Башкирии была передана копия исторической реликвиии – Корана Османа. Уникальную книгу, оригинал которой 100 лет назад хранился в Уфе, создал по инициативе Главы региона мастер каллиграфии, специалист Международной исламской академии Узбекистана Хабибулла Солиев. Копия Корана Османа – единственная золотая копия книги, хранящейся в музее Корана в Ташкенте.

Организаторы сделали мероприятие интересным и насыщенным для всех возрастных групп. Ежедневно программу открывают «Разговоры о важном» в формате встреч с авторами книг и гостями.

В течение всех трех дней мероприятия в Уфе пройдут «Читки со звездами». В рамках «читок» моноспектакли по произведениям русской классики представят Дарья Мороз, Дмитрий Дюжев, Даниил Спиваковский.

В программе «Китап-байрама» – конкурсы среди издательств, республиканский литературный конкурс начинающих поэтов и писателей, Всероссийский фестиваль сэсэнов с участием сказителей из регионов России, выставка рукописей из архива известных писателей в национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди, показы фильмов на основе лучших произведений башкирской и русской литературы, выставка редких книг из личных архивов известных писателей, презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана».