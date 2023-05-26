Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв произошел в Краснодаре
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    В США назвали главную проблему Зеленского

    «уже началось»


    Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    выборы в США


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    недалеко от Босфора


    Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Российские ученые впервые применили квантовый ИИ для создания лекарств

    26 мая 2023, 08:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Совместная группа ученых Российского квантового центра (РКЦ) и сингапурской компании Gero осуществила прорыв в сфере медицинской химии, впервые применив для поиска химических соединений, потенциально обладающих лекарственными свойствами, квантовые алгоритмы машинного обучения.

    Ученые показали, как для синтеза новых лекарственных молекул могут быть применены гибридные алгоритмы так называемого квантово-классического машинного обучения, передает РИА «Новости».

    В ходе эксперимента задействовали как классические, так и квантовые компьютеры для распознания «смыслов», то есть закономерностей, которые отвечают за полезные химические и медицинские свойства в сгенерированных алгоритмом новых химических структурах.

    Несмотря на то, что структуры лишь предстоит исследовать в лабораторных условиях, работа демонстрирует возможности машинного обучения для ускорения разработок в сферах здравоохранения, биотехнологии и химии.

    Напомним, президент Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности.

    Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
    		   
    25 мая 2023, 14:51
    Фото: Ministry of Defence of Ukraine/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».

    Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.

    Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.

    Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.

    Коментарии (33)
    МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
    МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
    		   
    25 мая 2023, 22:43
    Фото: SWIFT/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.

    Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.

    Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.

    МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.

    Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.

    «Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.

    Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.

    МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».

    «Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.

    Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.

    Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.

    Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.

    Коментарии (19)
    В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
    		  
    25 мая 2023, 19:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

    На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».

    По словам Штефана, запись сделана 25 мая.

    Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.

    Коментарии (35)
    Страны ЕС подсчитали сумму замороженных российских активов
    Представитель ЕК Виганд: Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро российских активов
    		   
    25 мая 2023, 17:56
    Фото: Thomas Muncke/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд сообщил, что требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России было предусмотрено в десятом пакете санкций. Сделать это было необходимо до 12 мая, передает ТАСС.

    По его словам, страны ЕС отчитались о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О местонахождении средств следует запрашивать страны – члены ЕС, добавил представитель Европейской комиссии.

    Виганд добавил, что возможность того, чтобы направить эти средства на восстановление Украины, «обсуждается».

    Еще в начале года стало ясно, что Брюссель не имеет понятия не только о точной сумме замороженных российских средств, но также и о том, в каких банках они находятся.

    Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС заморозил свыше 300 млрд евро активов ЦБ РФ.

    Между тем врио постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему». Средства, предупреждал он, придется возвращать с процентами.

    Коментарии (37)
    Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта
    		  
    25 мая 2023, 19:37
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.

    По его словам, есть люди в США, кто его не понял, но им нужно приехать и все увидеть своими глазами, передает ТАСС.

    Ранее Монсон отказался от гражданства США, сдав паспорт в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

    Напомним, Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе.

    Коментарии (18)
    Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
    Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
    		  
    25 мая 2023, 18:12
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.

    Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.

    Коментарии (23)
    Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
    Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
    		   
    25 мая 2023, 16:17
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.

    Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.

    По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.

    При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.

    У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.

    Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.

    В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.

    Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.

    Коментарии (20)
    Ларина потребовала от Невзорова и Шендеровича работать на ВСУ
    		   
    25 мая 2023, 20:33
    Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press,Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
    Текст: Кристина Цыцура

    Журналистка Ксения Ларина (признана в России иноагентом) опубликовала в социальной сети пост, в котором предложила журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) и публицисту Виктору Шендеровичу (признан в России СМИ-иностранным агентом) перечислять все средства, полученные за выступления на концертах, на помощь ВСУ.

    Она посчитала неуместным проведение платных мероприятий в формате «вопрос-ответ». «Очень меня смущают гастроли «хороших русских» в формате творческой встречи. Концерт – понимаю. Спектакль – понимаю. А вот «поотвечаю на ваши вопросы» – не понимаю. Типа – покупайте билеты, и я вам расскажу, что я думаю про войну. Невзоров, Шендерович, нехорошо это, братцы. Нехорошо», – написала Ларина в Facebook* (принадлежат Meta*, признана экстремистской).

    Впрочем, она отметила, что есть вариант, когда такое выступление она может расценить положительно: «Хорошо – когда выступление благотворительное. Если весь сбор идет на помощь Украине, на ВСУ, беженцам. Весь! Не часть. Хорошо – когда вход свободный».

    Виктор Шендерович в комментариях ответил, что на своих выступлениях отвечает на вопросы зрителей. «Сестричка, я читаю со сцены свои тексты. Я это делаю примерно 40 лет. Иногда беру за это деньги. Иногда какие-то деньги куда-то перевожу. Если люди хотят задать мне вопросы, я на них отвечаю. Какие у тебя в связи с этим проблемы?» – написал он Лариной.

    Ларина на эту реплику ответила, что все равно не может понять Шендеровича.

    Пост Лариной удивил и журналиста Сергея Пархоменко (признан в России иноагентом). «Поразительно. Это правда ты написала? А ты за все эти годы ни разу не была на концерте Шендеровича и не знаешь, что он там читает?» – написал он.

    Актер Эммануил Виторган удивился реакции Лариной и выступил в защиту Шендеровича. По его мнению, тот «точно не должен отчитываться ни перед кем, куда тратятся честно заработанные, аж «такие большие» деньги, на творчестве».

    Политолог и журналистка Евгения Альбац (признана СМИ-иноагентом) также выразила недоумение постом Лариной. «Господи, теперь Вы еще решаете, что хорошо и что не хорошо», – написала она.

    Ранее публициста Шендеровича, обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами, не пустили выступать в лондонский зал UCL, ему пришлось выступать в парке.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (31)
    Взрыв произошел в Краснодаре
    В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о «хлопке» в городе
    		   
    26 мая 2023, 07:13
    Фото: t.me/emnaumov
    Текст: Антон Антонов

    Взрыв был слышен в Краснодаре, сообщают информационные агентства. Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, пострадавших нет, повреждены здания.

    «Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре», – передает ТАСС.

    В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ЕДДС Краснодара поступило сообщение о «хлопке». По предварительной информации, пострадавших нет, пожара тоже, «зафиксировано повреждение кровли здания и окон».

    Наумов сообщил в Telegram, что «повреждены офисное здание, жилой дом». Указывается, что в пятиэтажке «частично повыбивало окна», а в «рядом стоящем частном доме повреждена кровля».

    Напомним, в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Бердянске. Беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив административное здание в Белгородской области.

    Коментарии (17)
    Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО
    		   
    25 мая 2023, 21:57
    Фото: Russian Government/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт может прекратиться «с разумными гарантиями его невозобновления», но сохранится террористическая активность «украинских нацистов», которые могут быть рассредоточены на территории государств ЕС, которым отойдут западноукраинские земли, написал он в своем Telegram-канале.

    «Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – считает Медведев.

    Ранее Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас не нужны.

    Коментарии (36)
    В США назвали главную проблему Зеленского
    Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
    		   
    25 мая 2023, 21:00
    Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».

    Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.

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    Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
    Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
    		   
    25 мая 2023, 12:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.

    Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.

    Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.

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    СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
    		   
    25 мая 2023, 18:20
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.

    В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».

    На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.

    Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.

    По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».

    Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.

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    Путин: За ростом ВВП Армении сложно угнаться
    Путин заявил, что за ростом ВВП Армении сложно угнаться
    		  
    25 мая 2023, 21:11
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Армения стала главным бенефициаром взаимодействия внутри ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путина в ходе заседания союза.

    Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий темп роста экономики Армении среди стран ЕАЭС – более 12%. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что это так.

    «За Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьезный показатель», – заявил Путин, отметив, что это серьезная цифра, сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее сообщалось, что Армения стала в прошлом году одной из популярных стран у российских релокантов, так как для въезда в страну достаточно лишь паспорта.

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    Российские военные взяли в плен 15 боевиков ВСУ под Авдеевкой

    25 мая 2023, 11:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие взяли в плен 15 украинцев на Авдеевском направлении, сообщил представитель силовых структур ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, накануне в ходе боестолкновения в плен сдались 15 военнослужащих ВСУ.

    Ранее военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков ВСУ под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.

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