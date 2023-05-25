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Бывшего преподавателя ВШЭ Сонина объявили в розыск
Бывший профессор ВШЭ Сонин объявлен в розыск за дискредитацию ВС России
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МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) и преподавателя Чикагского университета Константина Сонина по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
В базе МВД говорится, что Константин Сонин разыскивается по статье Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».
Сонин был уволен из ВШЭ летом 2022 года. Уголовное дело против него было возбуждено в марте. По данным СК, с апреля по июль прошлого года профессор размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации.
Ранее российские правоохранители объявили в розыск актера Алексея Панина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.
Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.
Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.
Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.
Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.
Отражена атака беспилотников на Севастополь
Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».
Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
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Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.
«Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.
В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.
«Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.
«Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.
Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.
Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.
Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.
Военная разведка Украины назвала Путина своей главной целью
Замначальника разведки минобороны Украины Скибицкий назвал Путина главной целью ведомства
Замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что список целей его ведомства возглавляет президент России Владимир Путин.
Скибицкий назвал приоритетной задачей уничтожение «командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать». На вопрос о том, кто возглавляет список, Скибцкий заявил, что это президента России. Как пояснил Скибцкий, Путин «координирует и решает, что происходит», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
На вопрос о намерении украинских войск подрывать Крымский мост Скибцкий заявил, что мост оставят России «как путь к отступлению». Однако он заявил о намерении уничтожить порт Мариуполя, поскольку тот является одним из основных логистических пунктов.
В начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы. Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал теракты типичным стилем украинских националистов.
ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук рассказал об отражении украинских атак в ДНР и ЛНР
На Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР вооруженные силы Украины предприняли неудачные попытки наступления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
ВСУ пытались «вернуть утраченные позиции», но понесли «значительные потери в личном составе и технике». Российские авиация и артиллерия отбили атаки 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» «выполнила три огневых задачи». Поражены опорные пункты ВСУ у Первомайского в ДНР. Авиация атаковала украинские опорные пункты на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Артиллерия Южного военного округа поразила семь артиллерийских орудий и три миномета ВСУ у населенного пункта Победа в ДНР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников, перехватили 16 реактивных снарядов HIMARS.
УВЗ по производству двигателей обогнал совокупные советские показатели
Количество выпускаемых компанией «ЧТЗ-УРАЛТРАК» превысило лучшие показатели периода СССР
В условиях спецоперации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» заметно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей за счет грамотной организации производства.
В Telegram-канале УВЗ указано, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО.
Как отметил директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, на ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива.
«По итогам работы первого квартала этого года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», – подчеркнул он.
Отмечается, что символичным стал тот факт, что 90 лет со дня основания завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.
Ранее «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков была отправлена Минобороны.
Снайпер украинского «Азова» надругался над телом убитой женщины
Пленный боевик «Азова» сообщил о надругательстве снайпера украинского полка над телом убитой женщины
Как рассказал пленный боевик «Азова» (организация запрещена в России), снайпер украинского полка «изнасиловал мертвую женщину».
Пленный сообщил, что боевики в марте 2022 года расстреляли мужа, жену и их дочь в Мариуполе. После этого боевик снайперского подразделения «Азова» (запрещен в России) «изъявил желание изнасиловать мертвую женщину», так как хотел «удовлетворить свои сексуальные потребности». «Мы ему сказали: «Зачем это надо?». Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами», – приводит РИА «Новости» слова пленного боевика.
Он сообщил, что остальные боевики «оставили» снайпера и «ушли обратно на позиции». Тела всех погибших лежали в одной комнате рядом. По словам пленного, он не знает имени извращенца, «только позывной». Снайперу «около 25 лет», он рассказывал, что «был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе», сообщил пленный «азовец».
Напомним, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего «Азова» (запрещен в России), младшего сержанта Алексея Кыркалова, застрелившего пленного российского военнослужащего в Мариуполе.
Эксперт: Украинские диверсии на российских АЭС могли привести к ядерной катастрофе
Эксперт Анпилогов: Ядерная катастрофа на российских АЭС затронула бы ряд стран Западной Европы
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Если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света. А малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Ленинградской и Калининской АЭС.
«Действия украинских диверсантов – это абсолютное пренебрежение правилами международной ядерной безопасности. В отличие от противника, мы в рамках спецоперации всячески пытаемся вывести за скобки военных действий все атомные объекты. У Украины, по-видимому, нет никаких стоп-сигналов вовсе», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Любая диверсия на АЭС – это крайне опасная затея. Необходимо понимать, что даже за периметром станции расположен ряд систем, которые критичны для ее работы. Вывод их из строя может серьезно повлиять на безопасность на самом ядерном объекте. В частности, ЛЭП используются для того, чтобы сбрасывать электроэнергию в общую сеть. Но, помимо этого, станция в аварийной ситуации использует линии для того, чтобы снабжать электроэнергией свои собственные системы», – добавил эксперт.
«Таким образом, если останавливается реактор, который через турбину обеспечивает электроэнергией главные циркуляционные насосы, то их снабжение переключается на внешние линии электропередач. Само по себе выведение ЛЭП из строя неприятно, но не критично. Станция вынуждена уходить на горячую остановку, то есть останавливать реакторы и прекращать выдачу электроэнергии за собственные пределы. Это приводит к контролируемым отключениям потребителей», – указал собеседник.
«Но если происходит удар или подрыв на территории самой станции, или задевается площадка, например, резервных дизельных генераторов, это уже очень близко подводит станцию к радиационной аварии. Конечно, на Ленинградской и Калининской АЭС установлены новые реакторы, которые наиболее устойчивы к такого рода сбоям. Но опасность все равно сохраняется», – отметил Анпилогов.
«Безусловно, если бы теракт состоялся, последствия затронули бы не только Россию, но и европейские страны, поскольку, например, Прибалтика до сих пор завязана с нами в энергетическое кольцо. Они были бы затронуты сетевой аварией, которая могла бы произойти на Ленинградской АЭС. Остальные европейские страны в меньшей степени бы это ощутили, поскольку практически не получают электроэнергию из России», – убежден эксперт.
«Более того, в случае если противник задел бы реактор или какие-то еще значимые объекты станции, избежать ядерной катастрофы почти наверняка не удалось бы. И тогда бы роза ветров определяла, кто в наибольшей степени пострадает от ее последствий. А рядом с Ленинградской АЭС находятся Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония – масса стран, куда ветер мог бы понести радиоактивный выброс», – полагает Анпилогов.
Ранее стало известно, что ФСБ перед 9 Мая пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами. У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Кроме того, из опубликованного ФСБ видео следует, что украинские диверсанты оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами. На видеозаписи ФСБ запечатлена установленная на линии электропередачи взрывчатка, обрушенные опоры ЛЭП и задержание подозреваемых. Позже диверсанты показали, где хранили взрывчатку и детали для изготовления взрывных устройств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева. Он подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами.
Украина собрала до 500 иностранных наемников в Херсонской области
На правобережье Днепра в Херсонской области число иностранных наемников ВСУ выросло до 500 человек
На правобережье Днепра в Херсонской области значительно возросло число иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, их уже около 500 человек, сообщил источник в российских силовых структурах.
Речь идет о поляках, англичанах, а также боевиках, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». До 100 человек находятся в Херсоне, столько же – в Чернобаевке, еще 300 – в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны. Наемники группами до 10 человек занимают частные дома, конфискованные у местных жителей, передает РИА «Новости».
Напомним, подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких областях Украины
В Киеве, а также в Сумской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, работает украинская ПВО, передает РИА «Новости».
22 мая военкоры сообщили о «мощнейшем комбинированном ударе» по Днепропетровску. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позднее рассказал, что удар был нанесен по украинским войскам, готовящимся к отправке на Запорожское направление.
Госдеп одобрил возможную продажу Украине одного ЗРК NASAMS
Пентагон сообщил об одобрении Госдепом возможной продажи Украине одного ЗРК NASAMS и оборудования за 285 млн долларов
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Киеву одного ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования за 285 млн долларов, сообщил Пентагон. Для сделки также требуется одобрение Конгресса США.
Пентагон считает, что продажа Киеву NASAMS будет способствовать «интересам США в сфере нацбезопасности», так как Вашингтон поможет «партнеру, поддерживающему политическую стабильность и экономический прогресс в Европе», передает РИА «Новости».
Указывается на «срочную потребность» Украины в вооружениях для «защиты от ракетных и воздушных ударов России». В течение месяца Конгресс США имеет возможность рассмотреть сделку и объявить о возможной блокировке.
При этом Госдеп и Пентагон считают, что поставка NASAMS не приведет к изменению «базового военного баланса в регионе», а также не навредит «боеготовности американской системы обороны». Основным подрядчиком выступает корпорация Raytheon, передает ТАСС.
В контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.
Напомним, в Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину. Отметим, что ЗРК Patriot американского производства потерял 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский «Кинжал». 16 мая российские военные нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого, по сообщению Минобороны России, был поражен ЗРК Patriot.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.