СПЧ подготовил подборку материалов о преступлениях ВСУ против мирного населения

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

Для старта своей избирательной кампании Десантис выбрал поляну Трампа Global Look Press/Keystone Press Agency
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США. Причем сделал это оригинально – не офлайн, на шумном митинге сторонников, а онлайн, в стриме у миллиардера Илона Маска. Видимо, харизма Маска послужит ускорителем для его кампании, надеется Десантис. Ведь пока он безнадежно отстает от Трампа на 30–40 пунктов. Сможет ли флоридский губернатор «пройти» Трампа и выйти на поединок с Байденом? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...

Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Российские военные взяли в плен 15 боевиков ВСУ под Авдеевкой В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований» Соперник Эрдогана на выборах выступил против газового хаба в Турции Парижская прокуратура прекратила дело против российской теннисистки Сизиковой

    Главная тема


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    террористическая атака


    ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС

    «опасная игра»


    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область

    главком ВСУ


    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    дипломатия Киева


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    СПЧ подготовил подборку материалов о преступлениях ВСУ против мирного населения

    СПЧ подготовил и отправил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ против мирного населения

    25 мая 2023, 11:28

    Текст: Алина Власенко

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил новую подборку фактов, подтверждающих преступления украинских вооруженных сил и нацбатальонов Украины против мирного населения.

    Новые материалы были собраны с 1 марта по 30 апреля 2023 года. В документ, в частности, включены свидетельства гонений на духовенство и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата – от попыток захвата Киево-Печерской лавры и арестов архиереев до нападений и похищений священнослужителей в разных регионах страны, которые киевские власти игнорируют или причисляют к «мелкому хулиганству», говорится в Telegram СПЧ.

    Глава СПЧ Валерий Фадеев добавил, что Киев продолжает артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов, применяя поставленное странами Североатлантического альянса оружие. Он уточнил, что государства Запада продолжают замалчивать эти факты, как и то, что Киев оказывает давление на Украинскую православную церковь.

    СПЧ разослал документы с собранными фактами преступлений киевского режима в международные организации, зарубежным политикам, дипломатам, правозащитникам и журналистам. СПЧ призывает оказать давление на украинские власти для прекращения вопиющих нарушений прав человека.

    Стали известны подробности о ранении Залужного
    Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
    		   
    24 мая 2023, 15:07
    Текст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.

    По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».

    Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.

    Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».

    Коментарии (82)
    Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
    		   
    25 мая 2023, 02:26
    Фото: Juergen Hasenkopf/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.

    Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    «А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.

    По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.

    Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.

    Коментарии (28)
    Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
    Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
    		   
    24 мая 2023, 19:55
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Елизавета Шишкова

    Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.

    У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.

    «Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».

    Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.

    По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.

    Коментарии (39)
    В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
    		   
    25 мая 2023, 02:59
    Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.

    Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.

    Коментарии (41)
    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
    На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
    		   
    25 мая 2023, 00:15
    Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.

    Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.


    Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном.  Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям. 

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.

    Коментарии (13)
    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
    Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
    		   
    25 мая 2023, 00:58
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

    Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.

    Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».

    Коментарии (27)
    Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
    Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
    		   
    24 мая 2023, 14:19
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

    По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.

    «Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (68)
    Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев
    Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного
    		   
    24 мая 2023, 14:15
    Фото: REUTERS
    Текст: Евгений Поздняков

    Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.

    «Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.

    «Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.

    Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.

    Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.

    Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.

    Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.

    Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

    В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.

    Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.

    Коментарии (8)
    Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
    		  
    24 мая 2023, 21:54
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Заявление Киева о переносе даты празднования Рождества на Украине – это вакханалия и безумие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Также он предложил дождаться, когда на Украине введут американский язык вместо украинского, передает РИА «Новости».

    «Знаете, если – ну это такие шутки через слезы, да – наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», – заявил Песков.

    Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.

    Коментарии (31)
    Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
    Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
    		   
    24 мая 2023, 16:33
    Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.

    До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.

    Коментарии (19)
    Отражена атака беспилотников на Севастополь
    Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
    		   
    25 мая 2023, 06:51
    Фото: Путешествую по России/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».

    Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

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    Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
    Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
    		   
    24 мая 2023, 22:55
    Фото: Dennis Brack/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.

    «Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.

    В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.

    «Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.

    «Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.

    Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.

    Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.

    Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».

    Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.

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    В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
    American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
    		   
    25 мая 2023, 07:58
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.

    Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.

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    ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС
    ФСБ предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС
    		   
    25 мая 2023, 09:31
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях.

    Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС, передает ТАСС.

    Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.

    В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

    Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.

    У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.

    В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.

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    Военная разведка Украины назвала Путина своей главной целью
    Замначальника разведки минобороны Украины Скибицкий назвал Путина главной целью ведомства

    24 мая 2023, 23:54

    Текст: Антон Антонов

    Замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что список целей его ведомства возглавляет президент России Владимир Путин.

    Скибицкий назвал приоритетной задачей уничтожение «командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать». На вопрос о том, кто возглавляет список, Скибцкий заявил, что это президента России. Как пояснил Скибцкий, Путин «координирует и решает, что происходит», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    На вопрос о намерении украинских войск подрывать Крымский мост Скибцкий заявил, что мост оставят России «как путь к отступлению». Однако он заявил о намерении уничтожить порт Мариуполя, поскольку тот является одним из основных логистических пунктов.

    В начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы. Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал теракты типичным стилем украинских националистов.

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