Песков анонсировал переговоры Путина с Пашиняном и Алиевым

Песков анонсировал переговоры Путина с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым

Президент России Владимир Путин в четверг проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры лидеров, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что у российского лидера запланированы две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После этого состоится трехсторонняя встреча лидеров трех стран, передает ТАСС.



Кроме того, Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии по видеосвязи также будут участвовать лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. Он также выразил надежду, что на встрече в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций.