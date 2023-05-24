Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Взгляд
24 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
Разделы

Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Казахстан отказался от украинского посла-националиста

Украинский топ-чиновник Сергей Гайдай заслужил плохую славу у национальных меньшинств NURPHOTO/REUTERS
Казахстан отклонил кандидатуру нового посла Украины. Отказ выдать агреман иностранному послу – это всегда скандал, поскольку в мировой дипломатии он расценивается как грубый, оскорбительный жест. Впрочем, Украина сама виновата – в Астану она решила направить бывшего главу «луганской администрации» Сергея Гайдая, известного своим национализмом. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени Неизвестный погиб при пересечении госграницы в Ростовской области

    Главная тема


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    Главнокомандующий ВСУ


    Стали известны подробности о ранении Залужного

    «высокопоставленный гонец»


    Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев

    впервые в мире


    Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot

    Видео

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    Нагорный Карабах


    Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

    неожиданный удар


    Китай пошел на обострение технологической войны с США

    спецоперация на украине


    Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

    битва за влияние


    Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

    формула традиции


    Владимир Можегов: Для победы России нужна сверхидея

    национальные отношения


    Ирина Алкснис: Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

    Указом Путина семьи погибших в зоне спецоперации спасателей получат 5 млн рублей, за ранение выплата установлена в размере 3 млн рублей

    24 мая 2023, 15:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Члены семей погибших в зоне СВО сотрудников МЧС получат выплату в размере 5 млн рублей, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Из текста документа следует, что если работник МЧС погиб на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на Украине, либо получил увечье или тяжелое заболевание, то членам его семьи полагается единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях, передает ТАСС. Выплата в размере 3 млн рублей установлена в случае ранения.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что приняты 63 нормативно-правовых акта, расширяющие права военных, участвующих в СВО на Украине.

    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

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    Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области

    23 мая 2023, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.

    Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.

    В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.

    Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.

    Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.

    Коментарии (56)
    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

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    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

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    Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
    Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
    		   
    24 мая 2023, 09:19
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.

    Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».

    Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.

    Коментарии (29)
    Стали известны подробности о ранении Залужного
    Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
    		   
    24 мая 2023, 15:07
    Текст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.

    По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».

    Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.

    Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».

    Коментарии (51)
    Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 19:59
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.

    На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».

    На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).

    Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.

    Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

    А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.

    Коментарии (13)
    Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени

    24 мая 2023, 10:17

    Текст: Александра Юдина

    Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона.

    Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru.

    В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи.

    Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет.

    Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки.

    Коментарии (5)
    Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
    Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
    		   
    24 мая 2023, 10:38
    Текст: Алина Власенко

    Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.

    Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.

    Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.

    Коментарии (0)
    Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
    Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
    		   
    24 мая 2023, 11:30
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

    По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.

    Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.

    Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.

    Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».

    Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.

    Коментарии (48)
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
    		   
    24 мая 2023, 09:00
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».

    Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.

    Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.

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    Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
    Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
    		   
    24 мая 2023, 14:19
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

    По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.

    «Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Коментарии (48)
    Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
    		   
    23 мая 2023, 17:19
    Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.

    На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.

    В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.

    Коментарии (22)
    Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
    Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
    		   
    24 мая 2023, 12:22
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.

    «Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.

    «Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.

    «Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.

    «В целом же сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.

    Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.

    Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

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    Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    		   
    23 мая 2023, 18:07
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.

    Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».

    По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.

    Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.

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