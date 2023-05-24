Шойгу заявил о принятии более 60 актов о расширении прав участников СВО

Для расширения прав военных, участвующих в спецоперации, в России принято 63 нормативно-правовых акта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

На совещании он заявил о необходимости обсудить вопрос о мерах по реализации социальных гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, и членам их семей.

На сегодняшний день уже установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач, передает ТАСС.

Шойгу добавил, что военным, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере 3 и 5 млн рублей, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы.

Между тем будет продолжаться работа по реализации социальных гарантий участников спецоперации.

«Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства», – указал министр.

Напомним, по решению президента в России создан Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации.