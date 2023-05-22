Политолог Лукьянов: При помощи Монголии Франция будет замещать импорт урана из России

Политолог Лукьянов указал на недостаточное внимание к Монголии со стороны России

Монголия находится в центре региона, который будет самым перспективным в ближайшие десятилетия. Во многом именно этим объясняется визит в Улан-Батор президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что французский президент посетил с официальным визитом Монголию.

«В целом я бы не назвал визит французского президента Эммануэля Макрона в Монголию чем-то неординарным. Когда в отдаленном регионе планеты проходят мероприятия, то их участники предпочитают выжать максимум из поездки и посетить рядом что-то еще, что представляет интерес. Это обычная практика», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Если оценивать этот визит с содержательной точки зрения, то его причиной стала активизация работы со странами за пределом западного мира. Вполне логично, что эту работу проводит как Москва, так и европейские страны, поскольку сейчас идет борьба за влияние и симпатии в большом противостоянии Запада против России», – отметил он.

«Монголия – это стратегически важная страна, поскольку она зажата между Россией и Китаем, которых страны ЕС и НАТО фактически объявили своими врагами. Вместе с тем, Улан-Батор серьезно озабочен своей безопасностью и сохранением самобытности. Поэтому заинтересован в расширении круга экономических связей и партнерств. И в этом плане европейская составляющая является немаловажной», – считает политолог.

«Поставки урана из Монголии во Францию вполне отвечают интересам обеих стран. Перед Францией стоит задача полностью прекратить взаимоотношения с Россией, поэтому они рассматривают все возможные альтернативы. В свою очередь для Монголии – это новый рынок сбыта», – добавил эксперт.

«В целом же Монголия довольно интересная страна. Она находится в самом сердце региона, который будет самым перспективным в ближайшие десятилетия. Однако, на мой взгляд, ей пока еще уделяется очень мало внимания, в том числе и со стороны России», – заключил он.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Монголию. Французский лидер провел встречу со своим монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС.

Сообщается, что Макрон отметил значимость партнерства Монголии с французской корпорацией ядерных технологий Orano, в том числе в вопросе добычи металлов. Согласно данным на сайте компании, Orano присутствует в Монголии более 25 лет. С 2000-х годов корпорация проводит разведку пустыни Гоби. В 2015 году Orano получила лицензии на добычу полезных ископаемых в стране.

На переговорах Макрона и Хурэлсуха также обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами в сферах зеленой энергетики, автотранспорта, здравоохранения, сельского хозяйства. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по поводу взаимодействия по линии гражданского общества.

Макрон прибыл в Улан-Батор в воскресенье из Японии, где он принял участие в саммите Группы семи (G7). Это первый в истории визит главы французского государства в Монголию. В рамках визита Макрон также встретился с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и посетил музей Чингисхана, открывшийся в Улан-Баторе в 2022 году.