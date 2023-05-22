Россия начала реализовывать проекты установки зарубежных боевых модулей на отечественные шасси

Михеев: Россия реализует проекты по установке зарубежных боевых модулей на российские шасси

«Рособоронэкспорт» реализует перспективное направление по установке боевых модулей производства стран-партнеров на российские шасси, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

По его словам, «Рособоронэкспорт» активно работает по технологическим проектам со странами из Ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов, СНГ, одно из перспективных направлений – установка боевых модулей производства стран-партнеров на российские шасси, передает РИА «Новости». Михеев добавил, что уже успешно интегрированы российские современные боевые модули на бронетехнику иностранных заказчиков.

Гендиректор РОЭ также заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс проводит масштабную программу импортозамещения, что дает партнерам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленной продукции, ее модернизации и развитии.

По его словам, компания имеет огромный опыт по организации лицензионных производств и совместных предприятий в Индии, Малайзии, во Вьетнаме и в ряде других стран. Михеев отметил, что страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы и «Рособоронэкспорт» готов работать на них и совместно с промышленностью, с госкорпорацией «Ростех» продвигать российские высокотехнологичные решения.

Ранее российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии.