РКК объявил о начале второй гуманитарной миссии в Сирии

Российский Красный Крест по соглашению с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем передал в дар мобильный пункт оказания помощи населению и открыл вторую гуманитарную миссию на сирийской территории для поддержки пострадавшего от землетрясения населения.

Председатель РКК Павел Савчук подписал Меморандум с президентом Сирийского Арабского Красного Полумесяца Халедом Хбоубати, сообщается на сайте РКК.

Организации намерены объединить усилия для оказания качественной гуманитарной помощи населению при чрезвычайных ситуациях и гуманитарных кризисах.

«Подписание меморандума о взаимопонимании – новая глава сотрудничества, которое имеет долгую историю. Речь об оказании помощи населению. Команда РКК в марте уже приезжала в Сирию с первой гуманитарной миссией для помощи пострадавшим в Латакии, а сейчас мы начинаем вторую миссию. На этот раз планируем значительно расширить число благополучателей, раздадим в несколько раз больше гумпомощи, окажем гуманитарную, медицинскую помощь и психосоциальную поддержку людям не только в Латакии, но и в ее окрестностях», – рассказал Савчук.

Кроме того, РКК передал Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу в дар мобильный пункт для оказания гуманитарной помощи. По словам главы РКК, «аналогичный пункт хорошо зарекомендовал себя в Белгородской области и во время первой гуманитарной миссии команды Российского Красного Креста в Сирии».

«В России работа сейчас сконцентрирована вокруг пожаров в регионах, продолжается и работа по оказанию помощи в рамках украинского кризиса – скоро начнем прямые матвыплаты жителям Белгородщины в пострадавших от обстрелов районах. Но уже можем помогать и на международном уровне, когда речь идет о масштабных бедствиях и десятках тысяч пострадавших. Мы полны решимости и работать дальше с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем, чтобы удовлетворить первичные потребности пострадавших», – отметил Савчук.

Делегация РКК состоит из 13 человек, в том числе врачей-добровольцев, специалистов по психосоциальной поддержке и по реагированию на чрезвычайные ситуации. В течение двух недель они будут оказывать пострадавшим от землетрясения гуманитарную помощь. В частности, они распределят между нуждающимися несколько тонн детского питания, ориентированного на разный возраст детей: от 0 до 6 месяцев, от полугода до года, от года до полутора лет и старше.

Второе направление работы специалистов РКК – оказание квалифицированной медицинской помощи.

«Если в прошлый раз мы развернули мобильный пункт помощи РКК и работали «стационарно», то сейчас выезжаем в пригороды Латакии. Люди в селах и деревнях тоже пострадали и нуждаются в помощи, причем не только гуманитарной, но и психологической. Всего же наша миссия продлится 2 недели. С собой мы привезли и медицинское оборудование – тонометры, аппараты УЗИ, наборы для оказания первой помощи, пульсоксиметры, средства индивидуальной защиты, комплектующие для ЭКГ, анализаторы для измерения холестерина, глюкозы и гемоглобина и многое другое», – уточнил директор департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации РКК Алексей Пикуль.