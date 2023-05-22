Зафиксирована рекордная зависимость Грузии от российского рынка вина

За первые четыре месяца этого года Грузия поставила в Россию 19,044 тонны вина и получила за это 52,3 млн долларов, что является рекордом, сообщил грузинский интернет-портал bm.ge со ссылкой на официальные статистические данные, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Таким образом, доля российского рынка на этом направлении составляет рекордные 66,6%, тогда как в 2022 году показатель составлял 55,7%.

Всего бюджет Грузии от реализации вина в январе-апреле получили 78,604 млн долларов, что более чем на 30% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по объемам реализации грузинского вина идет Польша (доходы 4,2 млн долларов), а на третьем – Украина – 4,1 миллион.

Что касается стран Запада, то США – седьмые (1,6 млн долларов), а Германия на восьмом месте – 1,4.

После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, но поддерживаются экономические и гуманитарные связи.