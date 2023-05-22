Зафиксирована рекордная зависимость Грузии от российского рынка вина

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22 мая, понедельник | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
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Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать.
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зафиксирована рекордная зависимость Грузии от российского рынка вина
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За первые четыре месяца этого года Грузия поставила в Россию 19,044 тонны вина и получила за это 52,3 млн долларов, что является рекордом, сообщил грузинский интернет-портал bm.ge со ссылкой на официальные статистические данные, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Таким образом, доля российского рынка на этом направлении составляет рекордные 66,6%, тогда как в 2022 году показатель составлял 55,7%.
Всего бюджет Грузии от реализации вина в январе-апреле получили 78,604 млн долларов, что более чем на 30% больше, чем в прошлом году.
На втором месте по объемам реализации грузинского вина идет Польша (доходы 4,2 млн долларов), а на третьем – Украина – 4,1 миллион.
Что касается стран Запада, то США – седьмые (1,6 млн долларов), а Германия на восьмом месте – 1,4.
После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, но поддерживаются экономические и гуманитарные связи.
Georgian Airways решила не пускать на борт президента Грузии
Georgian Airways объявила президента Грузии Зурабишвили персоной нон-грата на своих самолетах
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways решил не пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг, заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
В заявлении основателя говорится, что госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании, поэтому Georgian Airways объявляем ее персоной нон-грата. Как уточнил Гаиашвили, пока президент не извинится перед грузинским народом, на борт ее пускать не будут, передает ТАСС.
Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая.
В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.
В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.
Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
Пассажиров первого рейса Москва – Тбилиси встретили провокационные вопросы журналистов
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы, следует из видеозаписи в Сети.
В Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД опубликован ряд видеороликов, на которых видно, как россиян встречают в аэропорту журналисты и задают провокационные вопросы, в частности: «Вы не грузин? Тогда зачем вы прилетели?»
Также одной россиянке задали вопрос, признает ли она, что «Россия – оккупант Грузии».
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления самолета российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Президент Грузии призвала к бойкоту Georgian Airways
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я буду бойкотировать лично и призываю всех граждан к бойкоту», – заявила она на брифинге.
По ее словам, данная компания «обогащается за счет государства».
Саломе Зурабишвили отметила, что грузинская авиакомпания «ради денег готова на все».
Она подвергла резкой критике позитивные оценки руководством Georgian Airways восстановления рейсов с Россией.
Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
TV Pirveli: Депутаты грузинского парламента подрались из-за возобновления авиарейсов с Россией
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Депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией, сообщил местный телеканал TV Pirveli.
Отмечается, что участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал.
Оппозиционер заявил, что «грузинский народ не верит в российский мир».
«Мы хотим мира, гарантированного НАТО и Европейским союзом, мы хотим экономического процветания вместе с Европейским союзом. Сегодня у нас есть шанс присоединиться, и наша страна упускает этот шанс. Это реальность. Нет российским рейсам, нет России в Грузии, вперед в Европу, вперед в НАТО», – заявил Георгий Вашадзе, чем разозлил парламентариев.
После своего выступления Вашадзе услышал оскорбление в свой адрес от Берая, после чего конфликт перешел в драку. Парламентариев разняли, заседание продолжилось.
Ранее пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
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Несколько десятков сторонников радикальной оппозиции по инициативе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елены Хоштария свистом, оскорбительными выкриками и плакатами встретили в аэропорту Тбилиси 19 мая первый после четырехлетнего перерыва самолет из Москвы российской авиакомпании «Азимут», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Близко к зданию аэропорта их не пускает полиция во избежание провокаций.
До этого оппозиционеры провели акцию в центре города на площади Республики и автоколонной двинулись в аэропорт. Они размахивали флагами Грузии, США, Украины и ЕС.
«Нет самолетам из России!», «Русский самолет, иди на ...» – написано на их плакатах.
Примечательно, что в СМИ распространилось интервью Хоштария, когда она занимала пост первого заместителя госминистра по европейской и евро-атлантической интеграции в саакашвилевском правительстве. Хоштария говорит, что «приветствует» туристов из России и развитие экономических связей Тбилиси и Москвы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 19 мая, что полеты восстановлены «вопреки протестам народа Грузии».
«Рейсы из России нежелательны. Нет полетам из России», – заявила она.
Между тем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило также и российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Правительство Грузии согласилось выпустить президента Зурабишвили за границу
Правительство Грузии согласится на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в пятницу журналистам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Заявка госпожи Саломе Зурабишвили будет удовлетворена. Технические вопросы согласуют администрации», – заявил Гарибашвили.
При этом он назвал «несерьезным» и «неуместным» вынос администрацией президента этого вопроса на публичное обсуждение.
«Очень неудобно говорить на эту тему, которая не заслуживает такого внимания», – отметил грузинский премьер.
Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу назвал «фактом» ведение президентом кампании против получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
Накануне сообщалось, что правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики.
Посол США заявила о «возмущении» народа Грузии из-за рейсов в Россию
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Грузинский народ «возмутился» из-за восстановления прямого авиасообщения с российской стороной, заявила американский посол в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузины хотят знать, «какую цену за это заплатят», заявила Дегнан. По ее словам, в России проживает 130 тыс. грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство.
Поэтому, сказала посол, восстановление рейсов больше выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию».
В свою очередь председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему Россия решила восстановить полеты, но также не знает и то, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».
«И есть вопрос: почему США не подписывают Соглашение о свободной торговле с Грузией, не облегчают для граждан Грузии визовый режим», – сказал он.
Глава правящей партии также заявил, что «реально в России проживает от 800 тыс. до 1 млн соотечественников».
«45% денежных переводов поступает в Грузию из России», – сказал Кобахидзе.
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Власти Грузии назвали «ксенофобией» поиски оппозицией на востоке страны «дочери Лаврова»
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «ксенофобской кампанией» выступления оппозиции на востоке страны в городе Кварели, где якобы должен сыграть свадьбу брат зятя главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ксенофобии не место в Грузии, в природе грузин нет места ксенофобии», – сказал он грузинским журналистам, оценив действия оппозиции как проявление «либерального фашизма».
Председатель правящей партии сказал, что Грузия имеет четкую позицию по отношению к России.
«Мы не вводим санкции, но Россия не сможет обойти международные санкции с использованием Грузии», – сказал Ираклий Обахидзе.
По его словам, «радикальная оппозиция, требуя введение прямых санкций против России, хочет осложнить обстановку в стране и устроить хаос».
Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели в 150 километрах восточнее Тбилиси, в отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.
После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.
Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о десяти задержанных.
Захарова пристыдила грузинских политиков за «беснование» из-за открытия авиасообщения с Тбилиси
Захарова назвала беснованием реакцию грузинских политиков на открытие авиасообщения с Тбилиси
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Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала политиков в Грузии, которые выступили против возобновления прямого авиасообщение страны с Россией, назвав их реакцию беснованием.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что представляя собственный народ, а не проплаченный кем-то заказ, нельзя выступать против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, одновременно проживающих в двух странах.
По мнению представителя МИД, подобная позиция депутатов говорит о том, что они представления не имеют о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии.
«Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным ... добраться домой. Значит, никогда не слышал в трубку плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело матери. Значит, никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел родственников в Грузии», – написала Захарова.
Она пристыдила грузинских политиков за участие в бесновании.
«Эта история – индикатор наличия и отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком заботишься на словах», – подчеркнула Захарова.
Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией.
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Премьер Грузии назвал условие восстановления железнодорожного сообщения с Россией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя сообщения о якобы планах восстановления железнодорожного сообщения с Россией, заявил, что «в случае объединения страны можно много чего обсудить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом он подчеркнул, что распространяется «лживая информация» о планах восстановить железнодорожное сообщение сейчас – вслед за возобновлением прямых авиарейсов, прерванных четыре года назад.
«Ничего сейчас не происходит», – сказал он по вопросу железной дороги, движение по которой прервано после войны в Абхазии 1992–1993 годов.
Касаясь восстановления рейсов, Гарибашвили заявил, что «правительство пытается защитить страну и национальные интересы».
Отели в Грузии назвали «дезиформацией» пребывание у них у них дочери Сергея Лаврова
«Дезинформацией» назвали грузинские отели Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort&Spa сведения о пребывании у них дочери главы МИД России Сергея Лаврова, которая якобы прибыла в Грузию с родными и близкими на свадьбу? передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эти сведения не соответствуют действительности. Это дезинформация, ложь и намеренная провокация. Гостей с такой фамилией у нас нет», – сказано в заявлении отелей.
Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели, в 150 километрах восточнее Тбилиси, в этих отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.
После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.
Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о 10 задержанных.
Напомним, ранее депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией.
Полиция Грузии начала задержания радикалов, протестующих против рейса из Москвы
Несколько сторонников радикальной оппозиции задержаны на этот час в аэропорту Тбилиси из-за их попыток прорвать оцепление полиции, усилившей охрану здания из-за первого после четырехлетнего перерыва прямого рейса из Москвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
До этого МВД Грузии в специальном выступлении призвало протестующих, а их несколько десятков, не нарушать предусмотренные законом нормы.
Задержания начались после того, как радикалы начали перекрывать дорогу из аэропорта в центр.
Численность задержанных пока неизвестна.
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый после четырехлетнего перерыва самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву, передают корреспонденты.
Отмечается, что самолет загружен примерно на 80%, трудностей при покупке билета у пассажиров не возникло – единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось покупать через сайт, передает РИА «Новости».
Накануне Росавиация дала разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой компании Georgian Airways.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.
Митинг грузинской оппозиции против авиарейсов с Россией собрал несколько десятков человек
Всего несколько десятков человек вышли на митинг в Тбилиси в пятницу по призыву саакашвилевского «Единого национального движения» против восстановления прямых рейсов между Россией и Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Акция была намечена на 19 часов местного времени (18.00 мск), однако до сих пор на проспекте Руставели перед парламентом Грузии не перекрыто движение транспорта, что обычно происходит в случае многочисленных митингов.
Часть оппозиции жалуется на дождливую погоду и анонсирует новую акцию против «русификации Грузии» 28 мая.
Напомним, что аналогичный митинг в аэропорту Тбилиси завершился задержанием шести радикалов, которые протестовали против рейса российской авиакомпании «Азимут».
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.
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