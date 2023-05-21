«Единой Россией» дан старт предварительному голосованию-2023

Предварительное голосование начнется в 00.00 по мск 22 мая и продлится до 28 мая в регионах, где осенью пройдут выборы.

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования разделили на четыре части, чтобы сделать процедуру безопасной и сохранить тайну голосования.

Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой, сообщает сайт «Единой России».

После голосования части ключа соединят и начнется подсчет голосов, а блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU.

Сейчас в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более 2 млн избирателей, что составляет почти 9% об общего числа тех, кто сможет голосовать в регионах, рассказал Сергей Перминов. Он отметил высокую конкуренцию среди кандидатов.

Средний конкурс в заксобрание 7,5 человек на место, а в административные центры – 5,5 человек на место.

Замруководителя думской фракции партии Евгений Ревенко указал, что впервые голосование пройдет в новых регионах России. В ряде субъектов голосование будет организовано по смешанной формуле – онлайн и очно.

«Также в этом году среди кандидатов предварительного голосования – ветераны и участники СВО. Эти люди как никто другой доказали свою преданность Родине и готовность встать на её защиту», – подчеркнул Ревенко.

Безопасность в ходе голосования будет обеспечена авторизацией избирателей через сайт «Госуслуг», блокчейн, а также ключом шифрования.

«Мы застрахованы от того, что может проголосовать бот, негражданин или что человек может отдать свой голос не за своего кандидата», – рассказал руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.

Напомним, электронное предварительное голосование проходит с 22 по 28 мая 2023 года. Всего в Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний.