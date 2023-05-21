США допустили возможность поставить Украине F-16

Помощник президента США Салливан: США еще не приняли окончательного решения о передаче Украине истребителей F-16

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения о передаче Украине своих истребителей F-16, или это сделает Евросоюз, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как указал Салливан в интервью CNN, отвечая на вопрос о том, передадут ли США Украине самолеты из собственных запасов, с учетом численности этих самолетов в запасах европейских союзников и денег, которые выделил США Конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям, передает ТАСС.

Он предположил, что США могут сосредоточиться на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял. По словам Салливана, детали поставок F-16 Украине, в том числе сроки передачи самолетов, будут обсуждаться между США и их союзниками.

Помощник президента США также ответил на вопрос, получит ли истребители Украина до конца 2023 года, подчеркнув, что график поставок объявлять не намерен. Салливан уточнил, что президент США сядет за стол с европейскими союзниками и украинцами, и они вместе решат, когда и сколько самолетов будет передано, этот процесс уже идет.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».