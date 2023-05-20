Байден попросил журналистов «заткнуться»

Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского

Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.

Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.

Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.

«Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.

Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.

В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.

Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.

«Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.

Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.