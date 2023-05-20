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Байден попросил журналистов «заткнуться»
Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о дефолте в США
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Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться» после многочисленных вопросов о возможном дефолте страны.
«Заткнитесь уже, ладно?» – ответил Байден на вопросы о дефолте, передает Ura.ru.
В среду сообщалось, что Джо Байден не примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее 24 мая из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в стране.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, предупреждение, что Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.
Боевик ВСУ: Бахмут пал, не поминайте лихом
Из Артемовска (украинское название Бахмут) начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
«Бахмут пал! Если что – не поминайте лихом», – сказал один из находящихся в Артемовске украинских военных. Запись с его высказыванием опубликовал Telegram-канал российских военкоров «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что многие украинские военные уже смирились с поражением и потерей Артемовска.
Ранее российские штурмовые отряды сообщали, что им осталось взять под контроль 0,6 квадратных километра на юго-западной окраине города, чтобы освободить его.
Арабские страны обозначили свою позицию по Украине
МИД Саудовской Аравии назвал позицию арабских стран по Украине «позитивно нейтральной»
Арабские страны придерживаются принципа «позитивного нейтралитета» в отношении конфликта на Украине, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Джидде.
«Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине», – передает ТАСС слова министра.
По его словам, в равной мере хорошие отношения страна поддерживает и с Россией, и с Украиной. Вместе с тем он добавил, что арабские страны «приветствовали участие Владимира Зеленского» в саммите в Джидде.
Ранее Саудовская Аравия выражала готовность выступить посредником между Россией и Украиной, а также поддержать усилия, направленные на достижение политического урегулирования конфликта.
Эксперт: Пропавший Залужный стал проблемой для Зеленского
Политолог Баширов: Исчезнувшего 10 дней назад Залужного могли ликвидировать по приказу Зеленского
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней, его якобы могли устранить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, предположил политолог Марат Баширов.
Ситуация с исчезнувшим со всех экранов Залужным сложилась странная. В случае, если это «какая-то информационная игра», то неясно, для каких целей это ведется, указал Баширов в посте в Telegram.
Если же Залужный погиб под Артемовском или ранен, то скрывать это также бессмысленно, поскольку в ВСУ это станет быстро известно, считает эксперт. Есть и еще одна версия – Залужный стал для Зеленского «политической проблемой», отметил Баширов.
«Он набирал популярность, появлялся на первых страницах западных изданий, активно контактировал с военными НАТО, создал свой благотворительный фонд для солдат ВСУ», – указал политолог.
Многими Залужный воспринимался как сменщик Зеленского, что не устраивает действующего главу украинского государства. Зеленский также лично «отрезает» возможность переговоров с российской стороной, выдвигая немыслимые условия, констатировал эксперт.
В качестве возможной замены Зеленского на посту главы государства назывался Залужный при сценариях ликвидации украинского президента.
Баширов допускает, что украинские силовики по приказу Зеленского могли ликвидировать главкома ВСУ, его отсутствие в течение 10 дней деморализует ВСУ.
«Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram отметил, что Залужный 10, 11 и 12 мая был в зоне досягаемости артиллерии группы. В то же время было проведено несколько «мероприятий», успешность которых пока еще не установлена, указал он.
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности
ВСУ обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности накануне годовщины освобождения города
Украинские военные в пятницу вечером обстреляли Мариуполь ракетами большой дальности, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар нанесли с северо-западного направления в сторону Мариуполя, всего по городу выпустили четыре ракеты, передает ТАСС со ссылкой на представительство.
Удар был нанесен в 21.20. До этого представитель силовых структур ДНР сообщал, что в районе старого мариупольского аэропорта слышны взрывы.
Напомним, в субботу Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от ВСУ и боевиков нацистских группировок. 20 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя и завершении операции на заводе «Азовсталь».
Ранее в пятницу ВСУ обстреляли Донецк, по городу выпустили 11 ракет.
В Киеве прогремели более десяти взрывов
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за взрывов в ночь на субботу
Более десяти взрывов прогремело в Киеве в ночь на субботу, сработала система ПВО, сообщают очевидцы.
По их словам, в городе очень шумно, прогремело больше десяти взрывов, работает система ПВО, обнаружен пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения населения, в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.
«20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
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Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.
В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.
По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.
Певец Макаревич пообещал больше не выступать в России
Уехавший в Израиль лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) оскорбил российских граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине, и пообещал больше не выступать на Родине.
Проживающий сейчас в Израиле Макаревич в интервью с Татьяной Лазаревой (признана иноагентом в РФ) заявил, что в ближайшее время не планирует возвращаться на родину с концертами, и отметил, что для «подтявкивающих» россиян, которые поддерживают власть, петь не будет. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Олеси Лосевой.
Он заявил, что не поедет с концертами в Россию и в будущем, ни при каких условиях.
Ранее сообщалось, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич включен в реестр из-за высказываний в Telegram-канале и иностранных СМИ. Позже стало известно, что Андрей Макаревич решил в суде оспорить решение Минюста о присвоении им статуса иностранных агентов.
Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.
По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».
«Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.
Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским
Политолог Корнилов предположил причину приглашения Зеленского на саммит Лиги арабских государств
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Западу нужен был противовес на саммите Лиги арабских государств, чтобы смазать для мировой общественности триумфальное возвращение в ЛАГ главы Сирии Башара Асада. Этим противовесом стал президент Украины Владимир Зеленский, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.
«Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на ЛАГ за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могла родиться идея: а давайте-ка мы «уравновесим ситуацию» и пригласим того, кого Запад очень любит», – сказал эксперт.
«В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах «Большой семерки», но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба», – отметил Корнилов.
Он отметил, что вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же он назначил на апрель-май свое «грандиозное контрнаступление» и, похоже, сам в него верил. «Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот «контрнаступ» не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия», – заключил политолог.
Напомним, Зеленский в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, куда также пригласили Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7
Bloomberg: В Бразилии назвали ловушкой присутствие Зеленского на саммите G7 в японской Хиросиме
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил встретиться бразильскому лидеру Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что президент Бразилии пока не ответил на предложение Зеленского встретиться. По словам одного из чиновников, в импровизированное участие президента Украины на саммите в Хиросиме может быть ловушкой. Кроме того, Бразилия готова встретиться с любым лидером, но опасается навязывания Киевом нежелательных действий, передает РИА «Новости».
Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции на саммит лидеров G7, где примет участие в сессии, посвященной Украине.
Напомним, Украина попросила у Бразилии 450 БТР Guarani. Покупка должна быть оплачена союзниками Бразилии и Украины и предусматривать гарантию, что машины будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.
До этого президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия Соединенных Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.
Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете
Украинские студенты потребовали отменить выступление дочери Навального в Джорджтаунском университете
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Украинские студенты Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление дочери Алексея Навального Дарьи за «расизм и гомофобию» ее отца, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам политолога, украинские студенты испугались, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике. В итоге университет переформатировал мероприятие, пригласив других спикеров и задвинув дочь Навального на третий план, сообщил в своем Telegram-канале Дудаков.
Он также отметил, что в американских университетах стали часто отменять спикеров, особенно с этим сталкиваются сторонники Трампа. По словам Дудакова, их появление в кампусах порой приводят к потасовкам и волнениям.
Как отметил политолог, в университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится на 200-м месте, то есть в самом конце списка.
«Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – считает Дудаков.
Он также считает, что российским оппозиционерам стоит готовиться к тому, что таких случаев отмены будет происходить все больше.
«Если в 2024 году власть в Вашингтоне поменяется, то есть вероятность, что будут очень сильно урезаны бюджеты Госдепартамента, уличенного в организации цензуры против республиканцев. Это бумерангом ударит по всем зависящим от мягкой силы США – включая российскую оппозицию», – подчеркнул Дудаков.
Ранее политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.
«Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С»
«Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм
«Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал работы по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщают в холдинге.
По информации корпорации, в данный момент проводится модернизация самоходных установок на базе уже доработанного шасси БМП-3. Отмечается, что, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-мм орудием, машины могут в несколько раз повысить эффективность мотострелковых подразделений, передает РИА «Новости».
Напомним, «Пат-С» – опытная самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм, разработанная в 1980 годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.
Депутат посоветовал россиянам перестать ставить гномов на дачных участках
Депутат Чаплин посоветовал отказаться от гипсовых гномов и пластиковых прудов на дачных участках
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Садовые фигуры, гипсовые гномы и пластиковые пруды вышли из моды, и являются антитрендом сезона, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Чаплин отметил, что сейчас в моде – естественность, натуральная цветовая гамма, поэтому разноцветная галька является антитрендом, ее можно использовать только на детской площадке, передает РИА «Новости».
По словам депутата, вышли из моды также непрактичные пластиковые пруды. Он предложил использовать для оборудования водоема камень или плитку, а зону барбекю оборудовать переносным мангалом и грилем на расстоянии пяти метров от построек.
Также Чаплин призвал отказаться от деревянных массивных сооружений и больших каменных валунов. Он рассказал, что сейчас в моде обустраивать небольшие баньки, высаживать аккуратные кустарники, устанавливать небольшие беседки.
Ранее Чаплин объяснил, когда можно срывать плоды с соседских деревьев.