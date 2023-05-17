Байден отменил поездку в Австралию из-за угрозы дефолта в США

NBC сообщила об отмене визита Байдена в Австралию из-за угрозы дефолта в США

Из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США президент страны Джо Байден не примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее 24 мая, сообщают источники.

Байден «прервет поездку в Азию» и после саммита G7, который пройдет 19–21 мая в Хиросиме, вернется для переговоров по повышению потолка госдолга США. Планировалось, что после саммита G7 Байден направится Сидней, посетив по пути Папуа – Новую Гвинею, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден вернется в США после саммита G7. Байден примет участие «во встречах с руководством Конгресса», чтобы «не допустить дефолта», сообщила она. Власти Австралии и Папуа - Новой Гвинеи уже предупреждены об изменении планов Байдена.

Как подчеркнула Жан-Пьер, Байден требует от республиканцев в Конгрессе США конструктивного взаимодействия.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом США заявил: «Мы все еще очень далеки друг от друга». Однако Маккарти не исключает достижения договоренностей до конца недели, по его словам, «не так сложно прийти к соглашению», передает РИА «Новости».

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, предупреждение, что Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.