Путин обвинил чиновников мирового спорта в пренебрежении принципами олимпизма

Главе дипмиссии США в Грузии в насмешку присвоили статус «гаражного посла»

Посол США в Грузии Келли Дегнан стала объектом насмешек после посещения заседания гаражного кооператива в одном из престижных райнов Тбилиси – Ваке, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила телекомпания «Имеди», посол США стала участницей встречи, на которой жильцы обсуждали строительство подземного гаража.

Один из грузинских бизнесменов лоббирует строительство, но местные жители выступают против. В связи с этим бизнесмен обратился за поддержкой к послу США, ссылаясь на давнее знакомство его супруги-американки с дипломатами этой страны.

Именно после этого Дегнан прибыла на обсуждение строительства паркинга. Она объяснила это тем, что «посольство всегда старается помогать американским инвестициям в Грузии».

Также Дегнан сообщила, что «с интересом выслушала мнение жильцов».

Участие посла США в заседании гаражного кооператива вызвало эмоциональные отклики в социальных сетях. Случившееся вызвало сравнения с комедией «Гараж». Известная правозащитница Нана Какабадзе провела параллели между послом США и одним из героев фильма, директором рынка, который хвастался знакомствами с влиятельными людьми.

«Когда я увидела Келли Дегнан на собрании по строительству гаража в одном из жилых корпусов, то подумала, что смотрю вторую серию «Гаража», – отметила с иронией правозащитница.

По ее словам, много послов было в Грузии за 30 с лишним лет ее независимости, но «Келли Дегнан просто пробила дно».

Политолог Гиа Абашидзе, ранее говоривший, что, по статистике, посол США Келли Дегнан чаще комментирует те или иные процессы в Грузии, чем спикеры главных грузинских партий, призвал Госдеп США обратить внимание на поведение посла в Грузии, которая скатилась до статуса «гаражного посла».

Посла США Келли Дегнан в последнее время регулярно критикуют власти Грузии, говоря о ее «пренебрежительном» отношении к народу Грузии.