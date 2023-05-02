Израиль назвал условие возобновления экстренной репатриации из России

Министерство интеграции Израиля: Экстренная репатриация из России возобновится в случае роста числа репатриантов

Работа израильских центров экстренной репатриации, образованных на фоне конфликта на Украине и действовавших для граждан России, Белоруссии и Украины, сокращена, однако может быть возобновлена в случае усиления волны репатриации, сообщило Министерство алии и интеграции Израиля.

В сообщении говорится, что если снова усилится волна репатриации, ведомство будет готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, пишет РБК.

Центры экстренной репатриации давали возможность получить статус репатрианта по ускоренной процедуре комплексного обслуживания one-stop shop. Такое обслуживание сохранили для украинских граждан, однако для россиян и белорусов эта возможность есть «в особых гуманитарных» случаях.

Ведомство заявило, что закрывает центры в связи с прибытием за последний год большого числа новых репатриантов. Там подчеркнули, что уже прибывшим гражданам необходимо уделять внимание. Также министерство сообщило, что резко сократилось число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы.

По данным Еврейского агентства («Сохнут»), в прошлом году в Израиль репатриировались 70 тыс. человек, что стало рекордным показателем за последние 23 года. Более 37 тыс. из них – российские граждане, еще около 15 тыс. – украинцы, около 2 тыс. – белорусы.

Газета Yedioth Ahronoth пишет, что «неожиданное» решение министерства репатриации и интеграции Израиля осложнит жизнь гражданам, прибывшим из России и Белоруссии. Их, как отмечает издание, «ждет полугодовой кошмар без возможности заработать на жизнь, открыть в банке счет или оформить медстраховку», передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что россияне и белорусы вправе встать в очередь на репатриацию, если они въехали в Израиль до 15 апреля 2023 года, находились в Израиле на 15 апреля 2023 года и находятся в Израиле в момент просьбы о назначении очереди.