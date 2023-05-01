В Израиле разъяснили сокращение программы срочной репатриации из России

Программа репатриации в Израиле для российских граждан сокращена из-за большого числа репатриантов за последний год, завили в израильском министерстве интеграции.

Число репатриантов за год в стране увеличилось, но сократилось количество имеющих право на репатриацию из числа тех, кто приезжает без визы, указали в израильском ведомстве РБК.

По этой причине, а также поскольку нужно уделять больше внимания уже прибывшим репатриантам, министр алии и интеграции Офир Софер сократил работу центров репатриации.

Теперь процедуру вернут в прежний формат работы. Центры могут опять открыться, если волна репатриации увеличится.

Ведомство указало, что украинские граждане все еще могут пройти процедуру в экстренном формате, так как в стране «ведутся боевые действия». Для приезжающих из России сделают исключение «в особых гуманитарных случаях».