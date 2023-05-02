Пушков рассказал о «сбывшемся кошмаре» де Голля

Пушков: Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии

Возможность автономии Европы похоронена из-за приема в состав Европейского союза восточноевропейских республик, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал перепалку между Францией и Польшей, заявив, что Парижу следовало думать раньше.

По словам российского политика, прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии. При этом в Париже и других столицах Старой Европы об этом не догадались вовремя, отметил он.

В результате, продолжил Пушков, европейские государства стали заложниками новых членов Евросоюза, впали в зависимость от Польши и прибалтов.

Из-за такого альянса, подчеркнул Пушков, суверенитет Франции оказался нивелирован. «Генерал де Голль не смог бы представить себе такое в самом страшном кошмаре», – заявил сенатор.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон призвал Европу к стратегической автономии. По его словам, европейским государствам необходимо прекратить подстраиваться под «американский ритм», им нужно «проснуться» и подумать о собственных интересах.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в ответ раскритиковал Макрона и заявил, что Варшава – это надежный стратегический союзник Вашингтона.