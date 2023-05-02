Разработчикам ПО решили ограничить рост цен

«Коммерсант»: Минцифры и разработчики софта подпишут хартию об ограничении роста цен

Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, сообщили СМИ.

«Коммерсант» ознакомился с проектом «Ценовой хартии социально-ответственного IT-бизнеса», которую разрабатывают Минцифры, АПКИТ, «Отечественный софт», «Руссофт» и другие. По словам собеседников издания, документ планируется подписать в конце мая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России 2023».

Из хартии следует, что в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета» российские разработчики софта будут добровольно ограничивать рост цен на продукты.

Максимальный порог установят по следующей формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

В 2022 году индекс составил 111,94%, то есть реальный ценовой потолок для разработчиков ПО был бы на уровне почти 27%. По итогам первого квартала 2023 года индекс составил 108,62%, то есть ценовой потолок мог достигнуть 23,62%.

Ранее издание CNEWS сообщало, что IT-компаниям могут временно приостановить государственную аккредитацию, если заказчики пожалуются на необоснованное повышение цен на ПО, в этом случае они потеряют отсрочку от армии для работников и льготы.