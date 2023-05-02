В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах

Рогов предложил создать в приграничных регионах Запорожской области ополчение

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение.

По его словам, учитывая активизацию украинских ДРГ, нужно проработать вопрос создания ополчения во всех приграничных регионах. Рогов объяснил, что местные хорошо знают свои территории, а о появлении любого чужого сразу становится известно всем, передает РИА «Новости».

По его словам, главная задача ополчения будет заключаться в фиксации попытки проникновения посторонних, чтобы они сразу могли сообщить силовым структурам.

«Граница у нас простирается на сотни километров, контролировать ее при помощи только силовых структур в условиях боевых действий, как минимум, неразумно», – подчеркнул Рогов.

Напомним, в декабре губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину «Патриот» для защиты региона.