Власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за георгиевскую ленту

Председатель парламента Молдавии Гросу пригрозил согражданам штрафами за ношение георгиевской ленты

В Молдавии всем, кто на 9 мая решит носить георгиевскую ленту, грозят штрафы, заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

Гросу заявил, что постановление Конституционного суда страны, в котором говорится о правах граждан на самовыражение, «немного дезориентировало людей». По версии Гросу, некоторые из жителей Молдавии неправильно поняли постановление, передает ТАСС со ссылкой на PRO TV.

Гросу подчеркнул, что после постановления Конституционного суда в вопросе запрета георгиевской ленты «ничего не поменялось». Он заявил, что «все, кто будут демонстрировать этот символ агрессии, будут задокументированы и привлечены к ответственности, как в прошлом году».

Напомним, Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет георгиевской ленты является законным, но для наказания граждан правоохранители должны доказать, что ее ношение является пропагандой войны и агрессии.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Власти Молдавии 9 мая прошлого года привлекли к ответственности более 100 жителей, включая депутатов парламента и епископа, за ношение в День Победы георгиевской ленты.

