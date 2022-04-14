Парламент Молдавии окончательно запретил георгиевскую ленточку

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в третьем, финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также использования символов V и Z, заявил спикер Игорь Гросу.

Парламент Молдавии 7 апреля одобрил во втором чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z, законопроект будет рассмотрен и в третьем чтении. Депутаты хотят ввести ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии. Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам – от 490 до 980 долларов, юридическим лицам – от 490 до 1630 долларов.

«Законопроект одобрен в финальном чтении голосами 53 депутатов», – передает РИА «Новости» слова Гросу.

Глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате пояснила, что запрет не касается ношения георгиевской ленты, если она является частью воинской награды. По ее словам, необходимость запрета вызвана тем, что эти символы используются «для пропаганды войны на Украине».

Депутаты Компартии попытались заблокировать трибуну парламента, развернув плакат с требованием не трогать символы победы. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что ему стыдно, что сейчас в Молдавии запрещают символы победы в Великой Отечественной войне.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы.