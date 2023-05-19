Сорвана попытка атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Минобороны: ВС России предотвратили попытку ротной тактической группы ВСУ атаковать на соледаро-артемовском направлении

Российские военные предотвратили попытку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на соледаро-артемовском оперативном направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Как сообщил российский офицер, на соледаро-артемовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы, в результате противник понес потери в живой силе и бронетехнике, передает РИА «Новости».

Астафьев также сообщил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» «Южной» группировки войск уничтожил две ракеты комплекса РСЗО HIMARS.

Тем временем на авдеевском оперативном направлении стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник типа «Фурия», сообщил Астафьев.

Помимо этого, рассказал начальник пресс-центра, в результате огневого налета из РСЗО «Торнадо-С» в районе населенного пункта Горняк были уничтожены десять единиц автомобильной техники подвоза и 155-миллиметровое самоходное орудие.

Тем временем на марьинском направлении подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа вели атакующие действия, в ходе которых они уничтожили пять артиллерийских орудий ВСУ различного калибра, три огневых позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил офицер.

Также, как рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Победа были сорваны две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях.

Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в Запорожье из РСЗО «Град».