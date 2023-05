Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР Российские десантники отразили контратаку украинских формирований Политолог: СВО привела к перестройке работы правозащитной системы России Политолог Федорова рассказала о новых задачах правозащитной системы РФ в условиях СВО

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

За 2022 год Россия столкнулась с множеством вызовов в социальной сфере. Тем не менее у нас получилось выстроить хорошую систему поддержки участников СВО и их семей, а также беженцев с Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. «За прошлый год произошла практически полная перестройка работы правозащитной системы РФ, что было связано с началом СВО. Президент дал четко понять, что семьи каждого солдата, отправившегося защищать интересы государства в зону конфликта на Украине, должны получать максимум поддержки со стороны правительства», – сказала политолог Анна Федорова. «Фактически система социального снабжения перешла на усиленную работу, в рамках которой деятельность уполномоченного по правам человека трудно переоценить. Появился запрос на общую гибкость структуры – были созданы мобильные группы, которые помогали не только в кратчайшие сроки получать заявки от представителей семей участников СВО в регионах, но и продуктивно их обрабатывать», – отмечает эксперт. «Активная поддержка оказывалась и беженцам из новых регионов РФ. За 2022 год в России появилось огромное число льгот, которые позволили людям, бегущим от ужасов войны, освоиться и привыкнуть к новой жизни. Конечно, мы до сих пор сталкиваемся с определенными трудностями по данному направлению, но прилагается максимум усилий для интеграции этих людей в наше общество», – подчеркивает собеседница. «Без преувеличения можно говорить о том, что Татьяна Москалькова провела колоссальную работу. Под ее руководством мы сумели крайне быстро и продуктивно ответить на многие вызовы 2022 года. Россия в очередной раз продемонстрировала способность в полной мере прислушиваться к нуждам собственных граждан», – резюмирует Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. В ходе беседы главе РФ был предоставлен ежегодный доклад о работе УПЧ. Подчеркивается, что особое внимание в нем было уделено обработке обращений, связанных с СВО. В ходе беседы Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве категории граждан, не подлежащих мобилизации. Кроме того, она отметила, что необходимо прописать процедуру демобилизации для тех жителей России, которые были призваны по ошибке. Уполномоченный также выступила за уравнивание социальных льгот для участников СВО. В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что направлений деятельности в зоне ответственности УПЧ очень много. При этом, по его мнению, ни одно из них нельзя назвать второстепенным. Он также поблагодарил Москалькову и ее коллег за продемонстрированные в течение года успехи. «Будем помогать Вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», – заверил Путин. Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Волкова

Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном. «По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики. «Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт. «Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник. «Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он. «Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт. «Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов. Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов. Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания. Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов. В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам. После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ 15 мая 2023, 10:23 Текст: Алина Власенко

После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot. Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».

Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули. Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания. Новости СМИ2 Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках 14 мая 2023, 22:30 Текст: Антон Никитин

Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах. По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости». Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город. Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes. «Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.

Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены. Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе. Новости СМИ2 Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.

Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города. Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать. В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости». Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках. Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска

Фото: кадр из видео

На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков. Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ. За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Эксперт объяснил отступление танка Leopard в бою в ДНР Эксперт Сивков прокомментировал слова российского танкиста Тигра о первом бое с немецким танком Leopard в ДНР

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard. «Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. На месте удара в Луганске нашли фрагменты ракеты иностранного производства 15 мая 2023, 09:57 Текст: Александра Юдина

На месте удара в Луганске были найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передают корреспонденты. На месте удара со стороны ВСУ по территории бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передает РИА «Новости». Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Луганск, скорее всего, ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Ранее в Telegram-канале сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей. Новости СМИ2 Взрывы прогремели около автовокзала в Луганске Около автовокзала в Луганске прогремели два взрыва 15 мая 2023, 08:45 Текст: Александра Юдина

Зафиксировано два взрыва в Луганске около автовокзала, сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, опубликовав фото со столбом дыма. В своем Telegram-канале он отметил, что зафиксированы два прилета в район автовокзала в Луганске, скорее всего, ракеты. По его словам, ВСУ бьют по тому же сценарию. Ранее в Минобороны сообщали, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.

Отступавшие из Артемовска ВСУ подожгли многоэтажку с людьми Украинские военные при отступлении из Артемовска подожгли многоэтажку с людьми 15 мая 2023, 08:41 Текст: Алина Власенко

Отступавшие из Артемовска (украинское название – Бахмут) украинские военные подожгли многоэтажный дом, в подвале которого прятались мирные жители, рассказал эвакуированный из зоны боев житель города Олег Корнеев. По словам жителя города, украинские военные перед отступлением из-за приближающихся бойцов группы «Вагнер» подожгли многоэтажный дом и не выпускали людей, прятавшихся в подвалах. По его словам, украинские военные заминировали вход и стреляли по людям, которые пытались подняться наверх.

«Все подъезды с первого по пятый этаж – все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли», – рассказал Корнеев, передает РИА «Новости». Он также рассказал, что позже бойцы «Вагнера» вывели людей из заминированного подвала, подорвав стену, противоположную входу, где украинские военные заложили мину. Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах. Новости СМИ2 Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с Сунаком Президент Украины Зеленский прибыл в Лондон на переговоры с премьер-министром Британии Сунаком 15 мая 2023, 09:41 Текст: Алина Власенко

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Зеленский в своем Telegram написал, что в понедельник встретится в Лондоне с британским премьером Риши Сунаком. Он также назвал Великобританию основным сторонником Украины, когда речь идет о расширении ее возможностей на земле и в небе.

В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram сообщил, что в Лондоне пройдут встречи, в ходе которых будет обсуждаться укрепление обороны Украины и поддержка ее выдвижения в Североатлантический альянс. В воскресенье Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. До этого он посетил Нидерланды, Германию, Италию и Ватикан. В двух шахтах Донецка отрезаны 86 горняков из-за обстрела ВСУ Министерство угля и энергетики ДНР: После обстрела ВСУ в двух шахтах Донецка застряли 86 горняков 15 мая 2023, 17:23 Текст: Валентина Григоренко

Под землей находятся 86 горняков из-за того, что две шахты в ДНР оказались обесточены в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР. Как указали в ведомстве, в 14:47 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточивание нескольких высоковольтных подстанций города. Отмечается, что обесточены два угледобывающих предприятия, передает ТАСС. В сообщении говорится, что по предварительной информации, в горных выработках в этот момент находились 86 человек: 84 горняка на шахте имени Засядько, два – на шахте имени Горького. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет эвакуация, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск, в поселке Горняк осколком был перебит газопровод, погибли два человека, пострадали трое местных жителей. Новости СМИ2 ВКС России заставили ВСУ бояться размещать в Снигиревке технику Глава района Барбашов: Украинские войска боятся размещать в Снигиревке солдат и технику после удара авиации России 15 мая 2023, 07:59 Текст: Антон Никитин

После уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска боятся располагать там личный состав и технику на постоянной основе, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Барбашов рассказал, что по пути перемещения украинских подразделений в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась. По его словам, несколько дней назад украинские войска снова появились, но там они стараются долго не задерживаться, передает РИА «Новости». По имеющимся у Барбашова данным, сейчас Снигеревка используется ВСУ как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога, но ВСУ там теперь боятся оставлять войска и технику на длительное время, так как поняли, что в противном случае будут сразу же уничтожены. Напомним, в феврале в районе Снигиревки был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ. Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским Премьер Британии Сунак опубликовал пылкое фото встречи с президентом Украины Зеленским

Фото: @rishisunak

Текст: Алина Власенко

Глава британского правительства Риши Сунак опубликовал в Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской Meta*) фото встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в понедельник прибыл в Лондон. На снимке Сунак и Зеленский обнимаются посреди поля. «С возвращением», – подписал фото в Instagram* британский премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где проведет переговоры с главой британского правительства Риши Сунаком. Предполагается, что после встречи Сунак объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. Новости СМИ2 Сенатор: Крымский мост стал символом возвращения полуострова в Россию Сенатор Цеков: Открытие Крымского моста дало импульс развитию российского Причерноморья

Фото: @polozovsky

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Крымский мост стали символом воссоединение полуострова с Россией. Проект ускорил экономическое развитие Крыма и показал всему миру технический, строительный и управленческий потенциал России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В понедельник отмечается пятилетие открытия Крымского моста. «Крымский мост – это не только транспортный проект, который помогает интегрироваться региону в экономику страны, но и символ возвращения полуострова в состав России. Мы хотели его постройки задолго до 2014 года – соединиться с Россией если не административно, то хотя бы в транспортном отношении. А пять лет назад проект стал одной из отправных точек для процесса собирания исторически русских земель», – рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков. «Когда пять лет назад мост открыли, крымчане обрели чувство полноценного присоединения к России. Мы перестали чувствовать себя землей на окраине большой страны, а стали монолитом с остальной Россией. Кстати, этаким «обрубком» мы себя чувствовали в составе Украины, которая не вкладывала в полуостров, а только забирала. Если же коснуться экономической сферы, то открытие Крымского моста стало импульсом для развития всего российского Причерноморья», – напомнил собеседник. «Нельзя не отметить высочайшее качество и ответственность подхода к строительству объекта со стороны российских властей и технических специалистов. Именно такое отношение позволило построить мост в беспрецедентно сжатые сроки – работы по возведению стартовали в феврале 2016 года, а уже 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин лично проехал по мосту за рулем КамАЗа на церемонии открытия. Кстати – по самому длинному мосту в Европе, его протяженность составляет 19 км», – отметил сенатор. «В целом, возведение объекта такого уровня стало еще одним подтверждением того, что президент Путин ввернул нашей стране компетенции в реализации крупных инфраструктурных проектов. Строительство Крымского моста стало самым масштабным проектом постсоветской России, продемонстрировавшим всему миру технический, строительный и управленческий потенциал нашей страны. И то, с какой скоростью после теракта 2022 года был восстановлен мост – еще одно тому подтверждение», – подчеркнул парламентарий. «Отдельно хочу отметить реакцию украинских властей на наше возведение моста. Сначала они говорили, что это миф, потом утверждали, что мы не доведем строительство до конца, а потом начали говорить, что раз мост сам не развалился, то они его снесут. И с тех пор недели не проходит, как кто-нибудь в Киеве – политик или политолог – обязательно вбрасывают в медиапространство угрозу, касающуюся Крымского моста. Киев даже не раз отправлял террористов для диверсий против моста. В итоге: где это диверсанты? А мост стоит и будет стоять», – заключил Цеков. 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста. Президент проехал за рулем головной машины – КамАЗа – в колонне строительной техники. Затем глава государства выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия моста. «Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, потом в 40-е, 50-е. И вот наконец благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось», – сказал Путин. «Это делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас – еще ближе друг к другу. Это позволит развивать новыми темпами и в новом качестве экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей», – добавил президент.