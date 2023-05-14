Лидеры России приняли участие в благотворительном триатлоне

Победители и финалисты разных сезонов конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» на благотворительном триатлоне выполнили спортивную программу, и оказали финансовую поддержку благотворительному фонду, который помогает детям, рожденным раньше срока.

В 2019 году финалист трека «Государственное управление» Дмитрий Лобанов выступил инициатором благотворительной акции. Организацию мероприятия взял на себя коллега по конкурсу, финалист трека «Государственное управление» Ринат Багаудинов. Сегодня благотворительный триатлон – добрая традиция клуба Лидеров России «Эльбрус», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Традиционно партнером мероприятия выступает фонд «Подари солнечный свет», который оказывает помощь детям, рожденным раньше срока. Собранные в рамках мероприятия средства направляются на необходимую квалифицированную медицинскую помощь и психологическую поддержку семей с недоношенными детьми.

Багаудинов подчеркнул важность популяризации спорта и здорового образа жизни через сообщество Лидеров. Он также отметил, что на участниках конкурса «Лидеры России», лежит ответственность за привлечение общественного внимания к вопросам благотворительной деятельности, практического вовлечения в нее других людей.

По словам Лобанова, социальная ответственность и приверженность здоровому образу жизни – это естественные черты участников конкурса «Лидеры России». Он уточнил, что с каждым новым сезоном конкурса желающих принять участие в благотворительном соревновании становится все больше.

Президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль отметила неравнодушие, с которым Лидеры России ежегодно подходят к участию в благотворительном мероприятии. По ее мнению, настоящий лидер, помимо умения эффективно управлять, должен обладать добрым открытым сердцем, неравнодушием к чужой беде, способностью привлечь сотрудников и создать в компании корпоративную ответственность.

Она поблагодарила сообщество Лидеров России за поддержку и помощь, которую оказывают участники конкурса подопечным фонда – все средства направляются на реабилитационные программы детям, имеющим патологии в развитии, детям с ограниченными возможностями здоровья. Триатлон объединил участников конкурса «Лидеры России» всех сезонов. В этот раз в мероприятии приняли участие финалисты трека «Государственное управление» Ринат Багаудинов и Дмитрий Лобанов, финалист первого сезона конкурса Андрей Карабанов, финалистка трека «Бизнес и промышленность» Елена Панина, победители конкурса управленцев Иван Ефремов, Федор Крошин, Ярослав Советкин и Мстислав Исаков. Для участников триатлона спорт – образ жизни, многие из них также совершили традиционное восхождение победителей конкурса «Лидеры России» на гору Эльбрус. Однако все отмечают, что совершать спортивные достижения с социально значимой пользой особенно приятно.

Победитель конкурса управленцев Федор Крошин выполнил КМС по боевому САМБО, стал чемпионом России по ведомственному пятиборью, финишировал веломарафонскую, марафонскую дистанцию, а также IronMan 70.3. Он пояснил, что такие мероприятия, как благотворительный марафон, это борьба с собой, ты бежишь в комфортном темпе, для души, осознавая социальную пользу.

Еще один победитель конкурса управленцев Мстислав Исаков также активный спортсмен – занимается айкидо, гиревым спортом и греблей. Он считает, что благотворительный триатлон – отличная инициатива, потому что она учит всех общественной ответственности, необходимости «отдавать» и жить не в угоду своим эгоистичным устремлениям.

Финалиста первого сезона Андрея Карабанова можно считать опытным триатлонистом, он в третий раз принял участие в соревновании. Он добавил, что с теплотой каждый год принимает участие в мероприятии и с удовольствием делится традицией с участниками новых сезонов конкурса управленцев.

Также Лидеров пришли поддержать коллеги по конкурсу. Например, финалистка трека «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» Елена Панина горячо болела за участников триатлона:

Член исполнительного комитета клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» Иван Ефремов отметил, что клуб объединяет людей не только миссией, но и традициями.

По итогам состязания первое место занял Андрей Карабанов, второе – Ярослав Советкин, а третье Дмитрий Лобанов. Федор Крошин, участвовавший впервые в благотворительном триатлоне, занял второе место на этапе по плаванию и третье на этапе по бегу.