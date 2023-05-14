Премьер-министр Италии рассказала о состоянии Берлускони

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о «хорошем расположении духа» Берлускони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони навестила бывшего премьера страны Сильвио Берлускони, который больше месяца находится в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане, и отметила, что он быстро идет на поправку, сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Как указала Мелони, он находится в очень хорошем расположении духа и быстро поправляется, и непрерывно работает над основными темами, несмотря на госпитализацию, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что Мелони и Берлускони проговорили более часа и обсуждали в том числе «дальнейшие шаги исполнительной власти и правящего большинства».

Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.