В Италии озвучили диагноз Берлускони

«Коррьере делла Сера»: Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией

Госпитализированному с пневмонией в Милане бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию, пишет газета «Коррьере делла Сера».

По данным издания, у политика во время предпоследней госпитализации взяли анализы костного мозга. Как пишет газета, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Сообщается, что Берлускони лежит в отделении интенсивной терапии, передает ТАСС.

Официальных заявлений о состоянии Берлускони не поступало ни от врачей, ни от партии, ни от родных.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на прошлой неделе был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле».