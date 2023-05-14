В ДНР рассказали о восстановительных работах Школы искусств в Торезе

Председатель правительства ДНР Солнцев: Торезская школа искусств восстановят к 1 сентября

Дальневосточные специалисты в 2023 году восстановят в городе Торез восемь объектов, один из них Торезская школа искусств № 1, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Как указал Солнцев в своем Telegram-канале, что работы по ее восстановлению начались недавно, однако строители уже полностью отремонтировали кровлю, проводят монтаж электропроводки, приступили к замене окон – на входной группе установят большие витражные.

По его словам, основной фронт работ приходится на актовый зал. Председатель правительства ДНР отметил, что когда рабочие подняли полы, они с удивлением обнаружили, что он стоит буквально на земле, и тут же взялись за обустройство надежного основания. Чуть позже, добавил он, проведут отопление в кинооператорскую и заменят кресла в зрительном зале.

Солнцев подчеркнул, что полностью завершить преображение школы и благоустроить территорию подрядчики планируют к началу нового учебного года.

Кроме того, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал в своем Telegram-канале о подписании соглашения о сотрудничестве между Администрацией Рубежного и Республикой Татарстан.

По его словам, Татарстан стал шефом-регионом уже для второго города ЛНР из Северодонецкой агломерации, которые серьезно пострадали во время боевых действий. Он выразил благодарность Республике, отметив, что работы в Рубежном предстоит много.

В Telegram-канале Правительства ЛНР написали, что основная задача Республики Татарстан в Рубежном восстановить соцобъекты и жилфонд города. По данным «Татар-информ», в настоящее время в Рубежном проживает более 10 тыс. человек.

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин уточнил, что в отличие от Лисичанска здесь ситуация немного лучше: у людей есть свет, газ и водоснабжение. По его словам, благодаря этому Татарстану сможет сконцентрировать свои силы на восстановлении разрушенных зданий, оживить социальную сферу, дать возможность вернуться людям к полноценной мирной жизни.

Как написали в Telegram-канале «PRO Республику», в ходе рабочей поездки в подшефный город Снежное губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход восстановительных работ на социальных объектах, которые восстанавливают строители из Самары и области.

Азаров побывал в средней школе № 1 города Снежного, проверил, как идет процесс ремонта, а также уточнил, какие работы необходимо провести в школе в дальнейшем.

Кроме того, губернатор осмотрел стадион, который находится рядом со школой. Подростки, которые там играли, рассказали губернатору, что за ремонтом своей школы пристально следят. Ребята выразили пожелания и по обустройству стадиона, а также поблагодарили Дмитрия Азарова за внимание и помощь.

В Telegram-канале «Донецк Будем жить» рассказали о восстановлении Ясиноватой в ДНР челябинцами.

Отмечается, что из числа местных и челябинских строителей сформированы 20 бригад, которые в день будут ремонтировать один объект. Предприниматели из Челябинской области планируют открыть в прифронтовом городе ДНР предприятие по изготовлению металлопластиковых окон и построить два супермаркета.

Как указали в Telegram-канале «ЮгМолодой», шефы из Пензенской области ремонтируют пансионаты в Бердянске, куда переселяют людей из прифронтовых территорий.

Специалисты пожарно-спасательного центра Пензенской области по поручению губернатора ремонтируют санатории, дома отдыха и обустраивают быт временно перемещенных из опасных, обстреливаемых зон Запорожской области.

Также делегация Пензенской области доставила гуманитарную помощь в пункты временного размещения. В нее вошли: обогреватели, плиты для приготовления, а также продукты питания.

Сейчас ведутся ремонтные работы в пансионате «Рута» и «Айсберг». Рабочие обустраивают помещения для комфортного проживания жителей прифронтовых городов.

Напомним, в Telegram-канале Минстроя России сообщили, что в Луганске московские дорожники ремонтируют главную дорогу. Московские дорожники приступили к ремонту главной улицы Луганска – Советской. Центральную магистраль капитально не ремонтировали с времен СССР.

Кроме того, Минстрой указал на восстановление 280 школ в новых регионах. В Ильичевском районе поселка Каменск ДНР восстанавливают школу, получившую существенные и многочисленные конструктивные повреждения. Работы ведет фонд капитального ремонта Московской области.

В пресс-службе уточнили, что в Мариуполе начали благоустраивать крупнейший парк и набережную. Благоустройство Приморского парка и набережной в Мариуполе планируют завершить к 1 сентября. В дальнейшем благоустроят 2,5 км набережной и пляж.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов рассказал о восстановительных работах в новых регионах. По его словам, в Мариуполе восстановлен медицинский центр на 60 коек с морфологическим отделением и патологоанатомическим корпусом, реконструированы здания филармонии и центрального спортивного комплекса.

Особое внимание уделяется подготовке к следующему отопительному сезону. В ДНР запланирован капитальный ремонт 230,941 км магистральных водоводов и водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения. В ЛНР планируется модернизация 57 объектов водоснабжения, реконструкция 55,9 км магистральных водоводов, добавил Леонов.

В Telegram-канале Минстроя ДНР рассказали о поступившей в регион спецтехнике. Замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка заявил, что с 2022 года по март 2023 в Донецк поступило более 120 единиц спецтехники, в их числе самосвалы, мусоровозы, погрузчики, тракторы, автогидроподъемники и другая техника. В планах в 2023 году передать на баланс города еще 17 единиц.