В РПЦ выразили опасения в связи с угрозой «стерилизации детей» на Украине

Замглавы Синодального отдела РПЦ Кипшидзе указал на угрозу «стерилизации детей» на Украине

На Украине собираются насаждать антихристианские ценности, в том числе те, которые могут искалечить жизни тысяч детей, заявил зампредседателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Союз православных журналистов сообщил, что минобразования Украины и американский фонд The Arcus Foundation договорились ввести в образовательную программу детсадов и школ на Украине «гендерно чувствительные» методы обучения для создания образовательного пространства «без гендерных стереотипов и дискриминаций». Указывается, что The Arcus Foundation поддерживает ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Фонд собирается предоставить «игровые наборы» и «учебно-наглядные материалы». Кроме того, он готов снабдить «гендерной литературой» все первые классы всех школ государственной и коммунальной форм собственности на Украине.

Кипшидзе напомнил о словах патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявившего, что силы, спровоцировавшие противостояние России и Украины, намерены воспользоваться моментом, чтобы установить на Украине «антихристианские ценности», включая «обучение детей ложным ценностям».

Как указал Кипшидзе, в ряде западных стран детям в пять-восемь лет предлагают сменить пол, назначают гормоны, из-за которых в будущем они не смогут завести детей. По его словам, это можно считать «стерилизацией детей в несознательном возрасте». Кипшидзе заявил, что таков «закономерный результат плана», который претворяют в жизнь на Украине – «искалеченные жизни тысяч детей».

Напомним, законопроект, который предусматривает возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными отправлен в парламент Украины. В августе президент Украины Владимир Зеленский просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов..