Взрыв прозвучал в Мелитополе

В Мелитополе прозвучал взрыв и несколько районов остались без света и воды

На севере Мелитополя прозвучал взрыв, ряд районов остался без воды и электроснабжения, сообщают информационные агентства и местные власти. В экстренных службах Запорожской области сообщили, что лица, причастные к взрыву, задержаны.

Администрация Мелитополя сообщила в Telegram, что «был слышен звук взрыва». В сообщении говорится, что «без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная Горка». Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, «по информации «Таврия-Энерго», на подстанции сработали защитные системы».

Как передает РИА «Новости», в нескольких районах нет света и воды, не работает интернет. Сообщается, что в квартале Микрорайон около 21.50 мск был отключен свет, а «позже был слышен звук взрыва».

«Лица, причастные к данному инциденту, задержаны», – приводит ТАСС слова представителя экстренных служб. Детали не сообщаются.

Напомним, в пятницу в Луганске прогремело два взрыва – предположительно украинские войска нанесли удар, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий.