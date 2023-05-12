МЭР: Обанкротившиеся россияне могут получить право на «забвение»

Первый замглавы МЭР Торосов заявил, что министерство рассматривает право на «забвение» банкротства физлиц

Минэкономразвития (МЭР) России рассматривает вопрос введения механизма обнуления банкротства спустя время, например, через 10 лет после того, как физлицо признают банкротом, сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.

Торосов заявил, что этот момент обсуждается, но пока еще разработок никаких нет, механизм получит название «право на забвение». Звучит предложение – после 10 лет, заявил Торосов, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, передает РИА «Новости».

«Возможно, нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуление банкротства, через определенный промежуток времени», – заявил он.



Торосов отметил, что ничего постыдного в этом нет, это нормальный экономический оборот. За 7,5 лет через процедуру прошло около 750 тысяч граждан и списали около 3 триллионов рублей – то есть суммы приличные.

Вся процедура признания гражданина банкротом является публичной, а данные хранятся в течение всей жизни, говорится в сообщении.