Мантуров заявил о возможной продаже завода Hyundai в Петербурге

Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом

Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом

Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.

Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».

Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).

Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.

Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.